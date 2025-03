RWE-Talk: Abstiegsangst nach Verl-Blamage - vieles muss schnell besser werden

Der RWE-Auftritt in Verl ist leicht zu beschreiben. Es passte nichts, bei Rot-Weiss Essen muss alles besser werden, um den Klassenerhalt zu sichern. Wir sprechen in unserem Talk darüber.

Den Drittliga-Auftritt von Rot-Weiss Essen beim SC Verl muss man erst einmal sacken lassen. Denn RWE war beim 0:3 an der Poststraße in allen Bereichen unterlegen und chancenlos.

Der erste eigene Torschuss wurde nach 73 Minuten notiert, in der ersten Halbzeit hatte Verl über 70 Prozent Ballbesitz. RWE ging gegen ein Team unter, das weniger als die Hälfte des Essener Etats besitzt für die Profis. Man muss den Hut ziehen, wie Verl dieses Manko bisher ausgleichen kann.

Kein Wunder, dass RWE-Trainer Uwe Koschinat seiner Mannschaft an diesem Tag alles absprach. Auch Abwehrspieler Tobias Kraulich sprach Klartext und zählte eigene Mitspieler an. Man spürt: Der Abstiegskampf wird immer enger, noch sind acht Spiele zu gehen und RWE hat nur noch einen Zähler Vorsprung vor dem ersten Abstiegsrang.

In einer neuen Folge unseres RWE-Talks "RWE Inside" sprechen wir mit Moderatorin Kira Alex, RWE-Reporter Martin Herms und RevierSport-Redakteur Christian Brausch über die verdiente Pleite in Verl und was nun anders und besser werden muss - vor allem die Art und Weise, wie man auftritt und die Performance in der Offensive.

Der RWE-Auftritt in Verl ist leicht zu beschreiben. Es passte nichts, bei Rot-Weiss Essen muss alles besser werden, um den Klassenerhalt zu sichern. Wir sprechen in unserem Talk darüber. Diese 3. Liga bleibt der Wahnsinn. Noch nie stand nach dem 30. Spieltag ein Team mit 36 Punkten auf dem Abstiegsplatz. 46 Punkte werden wohl nötig sein, um die Liga zu halten. Um die zu erreichen, muss RWE sich nach der Nicht-Leistung in Verl wieder auf seine Stärken besinnen.

Klar ist: Die Mannschaft hat nach erfolgreichen Wochen wieder Kredit bei den Fans, ein wichtiger Faktor im Abstiegskampf, der sich schon am Sonntag bemerkbar machen könnte.

Dann tritt RWE zum Abschluss des Spieltags auf Hansa Rostock, sollten Stuttgart II und der BVB II vorher punkten, würden die Essener vom Abstiegsplatz in die Partie gehen.

Daher geht es nun auch um den Kopf und die Art und Weise, wie Essens Coach Koschinat die erste kleine Krise seiner Amtszeit meistert. Denn klar ist: Der Trend spricht in den letzten Wochen gegen RWE.





Das muss sich nun schnell wieder ändern, noch hat die Mannschaft alles in der eigenen Hand.

