Christoph Dabrowski ist Geschichte, Rot-Weiss Essen sucht einen neuen Trainer. Wer kommt in Frage? Was muss er mitbringen? Darum geht es in der neuen Folge unseres Talkformates "vonne Hafenstraße".

Keine 24 Stunden nach dem 0:3 gegen den TSV 1860 München machte Rot-Weiss Essen amtlich, was RevierSport berichtet hatte: Christoph Dabrowski ist nicht länger Trainer des Drittligisten. Grund genug für die RWE-Experten Krystian Wozniak und Ralf Wilhelm, gemeinsam mit Moderatorin Katrin Böcker, zu einer Sonderfolge unseres RWE-Talkformates "vonne Hafenstraße" zusammenzukommen. "Ich hätte schon gedacht, dass Dabrowski noch das Osnabrück-Spiel bekommt", sagt Wozniak mit Blick auf den anstehenden Kracher gegen den Tabellenletzten. "Dass es so schnell passiert, hat mich auch überrascht. Ich kann mir das nur so erklären, dass RWE vorbereitet sein muss", ergänzt er. Die Verantwortung für die desaströse Saison, die aktuell in einem Abstiegsplatz gipfelt, liege nicht allein bei Dabrowski, sagt Wilhelm. "Jetzt ist er das Bauernopfer. Da wird der leichteste Weg gewählt." Unfair, aber Profigeschäft, sagen die Experten, die gleich auch diverse Nachfolgekandidaten diskutieren. Nach dem 0:3 gegen 1860 München hat sich Rot-Weiss Essen von Trainer Christoph Dabrowski getrennt. Aber der Trainerwechsel wird nicht alle Probleme lösen, sagen unsere Experten. Und was müsste der mitbringen, um auch die Mannschaft mitzureißen? "Geldkoffer", sagt Ralf Wilhelm süffisant und erntet dafür auch gleich Zuspruch von Moderatorin Katrin Böcker. "Ein Geldkoffer wäre natürlich toll, aber das bezweifle ich." Welche Szenarien realistischer sind und welches Profil RWE sucht, hört ihr in der neuen Folge "vonne Hafenstraße". Hier gibt es die neue Folge "vonne Hafenstraße" bei YouTube. Vonne Hafenstraße: Jetzt kostenlos abonnieren! Bei „Vonne Hafenstraße – Inside RWE“ nehmen wir die wichtigste Spielszene des jüngsten Spiels von Rot-Weiss Essen auseinander, diskutieren, was den Verein in der Woche bewegt hat und was passieren muss, damit RWE das nächste Spiel gewinnt! Eine neue Folge gibt es nach jedem Spieltag auf Youtube und auf jeder Podcastplattform, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns und klickt auf die Youtube-Glocke, dann verpasst Ihr keine Folge. Inside RWE: Das Team Die sportlichen Analysen bekommt Ihr von unserem Team aus Journalisten, das so nah dran ist an RWE, wie niemand sonst: - Martins Herms und Ralf Wilhelm, zwei echte Essener, bieten euch ihre Eindrücke und Hintergrundinformationen aus jahrelanger Reporter-Erfahrung für die WAZ. - Krystian Wozniak und Christian Brausch beschäftigen sich für den RevierSport seit vielen Jahren mit allem, was rund um die Hafenstraße passiert. RevierSport und die WAZ gehören beide zur FUNKE Mediengruppe. Kira Alex führt euch als Moderatorin und Fußballfan durch „Vonne Hafenstraße“. - WhatsApp (gerne per Sprachnachricht): 0152 310 405 72 - Mail: vonnehafenstrasse@funkemedien.de (Achtung, nicht mit scharfem ß) - Per Youtube-Kommentar - Über die Spotify-Fragenbox

