Für den VfL Osnabrück sind es derzeit schwierige Wochen in der 3. Liga. Es gibt viele Verletzte, jetzt muss auch der Abwehrchef erstmal ersetzt werden.

Der VfL Osnabrück taumelt nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga auch durch die 3. Liga. Nach 15 Partien steht der VfL auf dem letzten Platz - der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sechs Punkte.

Kein Wunder, dass der VfL die wenigsten Siege auf dem Konto hat, dafür aber die meisten Gegentore. Den zwei Siegen aus 15 Begegnungen müssen nun aber schnell weitere Punkte folgen.

In den vier verbleibenden Partien bis zur Winterpause geht es für den VfL noch gegen Alemannia Aachen, Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen und den SC Verl.

Alles Gegner, die auch nur den Klassenerhalt verfolgen. Also entweder schafft Osnabrück den Anschluss herzustellen oder man ist abgeschlagen vor der Rückserie.

Bitter für den VfL: Es gibt derzeit nicht nur viele Verletzte, in den so wichtigen Partien bis zur Winterpause fallen auch zwei Spieler mit einer Rotsperre aus. Joel Zwarts muss "nur" noch gegen Aachen zusehen, länger geht die Sperre von Abwehrchef Timo Beermann.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Osnabrücker Kapitän im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Der 33-jährige Beermann war in der 76. Minute der Drittligapartie beim FC Ingolstadt am 24. November 2024 von Schiedsrichterin Fabienne Michel des Feldes verwiesen worden, nachdem er rüde gegen Ingolstadts Lukas Fröde eingestiegen war. Dadurch wurde die Ausholjagd in Ingolstadt gestoppt. Der VfL hatte innerhalb von einer Minute aus einem 0:4 ein 2:4 gemacht - dann kam der Platzverweis.

Durch die festgelegte Sperre fällt Beermann nun gegen Aachen, Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen aus.