Drittligist Borussia Dortmund II kassierte bei Rot-Weiss Essen eine 1:3-Pleite. Ein Kuriosum ereignete sich bereits in der Anfangsphase.

Mal wieder erwischte Borussia Dortmund II einen gebrauchten Tag an der Essener Hafenstraße. Die Auswärtsbilanz in der 3. Liga gegen Rot-Weiss Essen: Drei Spiele, drei Niederlagen, 1:9 Tore. Nicht ohne Grund sagte BVB-Trainer Jan Zimmermann nach der 1:3-Niederlage: "Täglich grüßt das Murmeltier. Jedes Mal komme ich hierher und 'Dabro' braucht dringend Punkte. Ich lasse sie ihm da. Wir fahren wieder einmal mit leeren Händen nach Hause."

Dabei begann das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht für die Dortmunder Reserve. Julian Hettwer hatte in der Anfangsphase die erste große Chance im Spiel. Mit der Verletzung von Niklas Jessen in der neunten Minute kam dann aber ein Bruch ins Spiel der Gäste, die anschließend viel zu naiv verteidigten und zur Pause verdient mit 0:3 in Rückstand waren.

Neben Jessen wurde mit Michael Eberwein noch ein zweiter Spieler zeitgleich ausgewechselt. Der Stürmer war nicht verletzt und schmunzelte beim Weg zur eigenen Bank. Viele Fans wunderten sich wahrscheinlich, warum der Trainer auch noch Eberwein auswechselte. RevierSport hakte im BVB-Umfeld nach und fand heraus: Zimmermann hatte keine andere Wahl.

Der Grund war die U23-Regelung. Diese Regel besagt: Für Zweitmannschaften von Lizenzvereinen hatte der DFB bereits zur Saison 2005/06 beschlossen, dass diese grundsätzlich nur Spieler einsetzen dürfen, die während des gesamten Spieljahres (1. Juli bis 30. Juni) nicht älter als 23 Jahre sind. Ergänzend dürfen sich drei ältere Spieler gleichzeitig im Spiel befinden.





Entscheidend ist der letzte Satz. Mit Marcel Lotka (23) und Kapitän Ayman Azhil (23) standen bereits zwei Spieler auf dem Platz, die bis zum 30. Juni ihren 24. Geburtstag feiern werden. Weil Patrick Göbel (31) für den verletzten Jessen (21) eingewechselt wurde, war die Maximalanzahl von drei Spielern, die während des gesamten Spieljahres älter als 23 Jahre sein dürfen, erreicht. Michael Eberwein ist 28 Jahre alt und musste deshalb gegen den jüngeren Rodney Elongo-Yombo ausgewechselt werden (wird erst im Juli 24).