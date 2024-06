Der Megaumbruch beim TSV 1860 München geht weiter. Jetzt hat ein Dauerbrenner der vergangenen Saison einen neuen Klub gefunden und wird als Gast an die Grünwalder Straße kommen.

Linksverteidiger Fabian Greilinger hat nach seinem Vertragsende beim TSV 1860 München bei dem künftigen Drittliga-Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden unterschrieben. Die Hessen bekommen einen echten Ur-Löwen, der nach acht Jahren im Verein eine neue Herausforderung gesucht hat.

"Fabian wird uns mit seinen Tugenden auf der linken Außenbahn sehr guttun", sagte SV-Wehen-Wiesbaden-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver. "Er verkörpert genau das, was wir sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine brauchen. Wir sind sehr glücklich, dass Fabian ab sofort für uns auflaufen wird."

Der gebürtige Eggenfelder Greilinger war im Juli 2015 in das Nachwuchsleistungszentrum der Münchner Löwen gewechselt und schaffte anschließend den Sprung aus der Jugend zu den Profis. In der abgelaufenen Saison kam der 1,75 Meter große Linksfuß auf 30 Einsätze (zwei Vorlagen) in der 3. Liga. In Summe absolvierte der 23-Jährige 118-Drittligaspiele. Für die erste Mannschaft der Münchner Löwen stand er sogar schon 138-mal auf dem Feld.

"Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und den immer ambitionierten SVWW als eine sehr gute Adresse gesehen. Mein Ziel ist es, mich persönlich weiterzuentwickeln und hier den nächsten Schritt zu gehen. Dabei möchte ich in jedem Spiel Gas geben und zeigen, was ich kann", sagte Greilinger selbst.

Der 23-Jährige ist schon der 21. Abgang der Sechziger im laufenden Transfersommer. In der kommenden Saison wird es ein schnelles Wiedersehen geben - dann als Gast an der Grünwalder Straße.

Die Abgänge des TSV 1860 München

Fynn Lakenmacher (Darmstadt 98), Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln), Milos Cocic (FV Illertissen), Julius Schmid (Türkgücü München), Joël Zwarts (VfL Osnabrück), Niklas Lang (SV Sandhausen), David Richter (VfL Osnabrück), Daniel Winkler (TSV 1860 München II), Fabian Greilinger, (SV Wehen Wiesbaden), Tim Rieder, Phillipp Steinhart, Albion Vrenezi, Manfred Starke, Valmir Sulejmani, Kaan Kurt, Serhat Semih Güler, Devin Sür, Niklas Tarnat, Eroll Zejnullahu (alle Ziel unbekannt), Abdenego Nankishi (nach Leihe zurück zu Werder Bremen), Kilian Ludewig (nach Leihe zurück zu RB Leipzig)