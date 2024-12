Schalke: Seguin muss kurzfristig passen! So wird er in Elversberg ersetzt

SV 07 Elversberg 18:30 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Schalke 04 gastiert am Freitagabend in Elversberg. Für Kees van Wonderen und Co. ist es das letzte Spiel des Jahres.

Viele Stadien hat Ben Manga in seiner langen Karriere als Scout gesehen, an diesem Freitagabend im Dezember, vier Tage vor Weihnachten, erlebt der Chef-Kaderplaner des FC Schalke 04 eine Premiere: Zum ersten Mal ist Manga zu Gast an der Kaiserlinde in Spiesen-Elversberg, wenn die Königsblauen beim aktuellen Zweitliga-Tabellenführer antreten (18.30 Uhr/Sky). Er habe auch am Tag nach der erreichten Spitzenposition noch etwas ungläubig auf die Tabelle schauen müssen, gestand SVE-Trainer Horst Steffen. Seine Mannschaft könnte mit einem Sieg gegen Königsblau die Herbstmeisterschaft erreichen, in einer Liga voller Traditionsklubs wäre das eine Sensation. Zu verdanken hat dies Steffen auch zwei Leihgaben der TSG Hoffenheim: Spielgestalter Muhammed Damar (5 Tore, 3 Vorlagen) und Stürmer Fisnik Asllani (10 Tore, 5 Vorlagen) bilden aktuell das beste Duo der Zweiten Liga, das auch gegen Schalke wirbeln will. Elversberg ist klarer Favorit im kleinen Stadion am Eingang des 13.000-Einwohner-Dörfchens. Doch auch die Schalker verstecken sich nicht. Die gröbsten Sorgen sind gebannt, es steht schon fest, dass sie nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern werden. Die Leistungen gegen die Aufstiegskandidaten Paderborn (4:2) und Düsseldorf (1:1) waren erstklassig - auch wenn Trainer Kees van Wonderen noch nicht von einer Wende sprechen wollte: „Wir haben etwas Sonne, aber noch keinen Sommer.“ Im Elversberger Stadionmagazin wurde van Wonderen sehr gelobt: „Das Licht trägt seit etwas mehr als zwei Monaten einen Namen.“ Spielerisch hätte sich Schalke unter dem 55 Jahre alten Niederländer weiterentwickelt, auch die Ergebnisse seien besser geworden. Zudem hat van Wonderen eine Stammelf gefunden. Im Vergleich zum Düsseldorf-Spiel war keine Änderung in der Startformation vorgesehen. Doch dann spürte Schlüsselspieler Paul Seguin laut WAZ etwas beim Warmmachen. Er wird kurzfristig durch Max Grüger ersetzt. Vorne sind die Torjäger Moussa Sylla und Kenan Karaman gefragt, die jeweils neun Mal getroffen haben. So spielen die SV Elversberg und Schalke 04 SV Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer - Sickinger, Schmahl - Petkov, Zimmerschied - Asllani, Damar. Trainer: Steffen FC Schalke 04: Heekeren - Bulut, Schallenberg, Kaminski, Murkin - Bachmann, Grüger - Aydin, Karaman, Antwi-Adjei - Sylla. Trainer: van Wonderen Schiedsrichter: Eric Weisbach

Zur Startseite