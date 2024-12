In den vergangenen Wochen wurde viel über die Zukunft von Sportchef Christian Keller diskutiert. Nun schafft der 1. FC Köln Fakten.

Der 1. FC Köln und Geschäftsführer Sport Christian Keller haben den Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 46-Jährige ist seit dem 1. April 2022 beim FC tätig und soll seinen Geschäftsbereich auch in Zukunft kontinuierlich weiterentwickeln.

"Wir haben uns als Vorstand satzungsgemäß die Zustimmung des Gemeinsamen Ausschusses eingeholt und am gestrigen Montagabend gemeinsam mit Christian Keller den neuen Vertrag unterzeichnet. Wir sind fest davon überzeugt, dass Christian Keller nach äußerst herausfordernden zweieinhalb Jahren den Weg zurück in sportlich erfolgreichere Zeiten gestalten kann", sagt FC-Präsident Dr. Werner Wolf und ergänzt: "Uns allen ist bewusst, dass der Abstieg aus der Bundesliga die sportliche Bilanz enorm trübt. Auf einem nicht einfachen Weg unter erschwerten Rahmenbedingungen überzeugt Christian Keller aber mit seiner ganzheitlichen und strukturierten Arbeit an der Zukunft des Vereins."

Die Kölner waren im Sommer aus der Bundesliga abgestiegen. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Nach finanzwirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten kann die FC-Zukunft nun wieder proaktiver gestaltet werden. Dafür ist viel zu tun", sagte Keller. Laut Medienberichten wäre sein ursprünglicher Vertrag im nächsten Jahr ausgelaufen.

In der 2. Bundesliga haben die Kölner nach 14 Spielen ordentliche 22 Punkte auf dem Konto und liegen fünf Punkte hinter Tabellenführer SC Paderborn und nur einen Zähler hinter dem aktuellen "Vize" Hamburger SV.

Am Mittwoch (4. Dezember, 18 Uhr) trifft der 1. FC Köln im Zweitliga-Duell auf Hertha BSC. Dem Gewinner winkt das Viertelfinale im DFB-Pokal.

DFB-Pokal-Achtelfinale, Mittwoch (, 4. Dezember, 18 Uhr)

Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Pauli, Hübers, Heintz - Ljubicic, Martel, Huseinbasic, Paqarada - Kainz - Lemperle, Maina

Hertha BSC: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik - Klemens, Sessa - Cuisance, Maza, Scherhant - Niederlechner

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Sindelfingen)