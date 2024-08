Zweitligist Preußen Münster musste zum Zweitliga-Start eine Niederlage in Fürth einstecken (1:3). Eine Szene sorgte dabei für erhitzte Gemüter.

Preußen Münster verlor am Sonntagnachmittag das erste Zweitliga-Spiel seit 33 Jahren. Bei der SpVgg Greuther Fürth kassierte der Aufsteiger eine 1:3-Niederlage, zeigte aber eine ordentliche Leistung.

Torjäger Malik Batmaz (41.) konnte sogar das zwischenzeitliche 1:1 erzielen, ein Doppelschlag nach dem Seitenwechsel besiegelte dann jedoch die Münsteraner Niederlage.

Besonders eine Szene sorgte dabei für Aufregung: In der 23. Minute wurde Fürths Noel Futkeu im Strafraum der Preußen in die Zange genommen und kam dann zu Fall. Der Elfmeterpfiff blieb zunächst aus, aber nach VAR-Prüfung entschied Schiedsrichter Richard Hempel letztendlich doch auf Strafstoß, den Julian Green zur 1:0-Führung verwandelte.

Münsters Coach Sascha Hildmann konnte diese Entscheidung nicht nachvollziehen: "Gerade in der ersten Halbzeit war das ein sehr attraktives Spiel mit guten Möglichkeiten auch auf unserer Seite. Da müssen wir uns mit einem Tor belohnen. Dann bekommst du einen Elfer, der mehr als fragwürdig ist. Mit dem VAR war ich nicht so glücklich, hatte ihn mir zwar auch schon in der 3. Liga gewünscht, aber sicher nicht so. Aber irgendwann wird es dann hoffentlich auch mal Entscheidungen für uns geben."

Insgesamt sprach Hildmann anschließend von einer verdienten Niederlage, fand aber auch lobende Worte für sein Team: "Fürth muss ich zum Sieg gratulieren. Unsere Mannschaft hat aber gerade in der ersten Halbzeit gezeigt, was in ihr steckt."

Für mich war das ein klarer Elfmeter, ich war zuerst am Ball und er trifft mich an der Wade. Noel Futkeu.

Die Gefühlslage auf Seiten der "Kleeblätter" war natürlich ganz anders. Mit dem ersten Sieg im ersten Spiel feierte Fürth direkt einen guten Einstand. Das gilt auch für Noel Futkeu.

Der Ex-Essener war ein Aktivposten in der Offensive und holte den Elfmeter heraus. Für den ehemaligen Spieler von Rot-Weiss Essen und Schwarz-Weiß Essen war es eine klare Sache: "Für mich war das ein klarer Elfmeter, ich war zuerst am Ball und er trifft mich an der Wade."

In seinem ersten Zweitliga-Einsatz zeigte sich der 21-Jährige begeistert von der Stimmung im Frankenland: "Ich war sehr beeindruckt von der Kulisse. Die Fans haben ordentlich Gas gegeben und uns nach vorne gepeitscht. Das Wichtigste ist, dass wir die drei Punkte zum Auftakt mitgenommen haben."