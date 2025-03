Fortuna verlost für das Heimspiel gegen Münster Freikarten. Aber die Gäste verkaufen diese Tickets. Aus einem verblüffenden Grund.

Da staunten die Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf nicht schlecht, als sie davon hörten. Eigentlich hätten die Karten für das Heimspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster am Samstag, 5. April (13 Uhr), verlost werden sollen.

Denn diese Partie hatte der Tabellenachte für die Aktion „Fortuna für alle“ geplant. Dabei können die Zuschauerinnen und Zuschauer kostenlos ins Stadion - die Tickets werden verlost. Das Duell gegen den Traditionsverein aus Westfalen wollten rund 100.000 Menschen sehen.

Die Preußen aber wollen dabei nicht mitspielen. Denn die Karten für das Auswärtsspiel in der Landeshauptstadt mussten Münsters Fans kaufen. Fünf Euro pro Karte sind zwar deutlich unter dem Durchschnittspreis im der 2. Fußball-Bundesliga. Doch ursprünglich sollten diese Tickets ja gar nichts kosten. Die Einnahmen gehen an den Verein.

Die Begründung für diese Entscheidung hat der Aufsteiger in einem Reise-Hinweis zum Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 (1:0) Ende Februar geliefert. Dort haben die Preußen darauf hingewiesen, dass aufgrund der streikbedingten Ausfälle im öffentlichen Nahverkehr gesonderte Shuttle-Busse bereitgestellt würden. Zehn Euro sollte eine Reise nach Gelsenkirchen pro Person kosten. Sämtliche Mehrkosten hat der SCP übernommen. Mehr als 6.000 Fans begleiteten die Münsteraner ins Ruhrgebiet.

Am Ende der Mitteilung heißt es dann: „Einen Teil der Gegenfinanzierung möchte der SC Preußen über einen Ticketverkauf für das Auswärtsspiel in Düsseldorf Anfang April abwickeln. Grundsätzlich stellt Fortuna Düsseldorf im Rahmen der Aktion „Fortuna für alle“ am 28. Spieltag alle Tickets kostenlos zur Verfügung, der Sportclub wird die Tickets allerdings zum Preis von 5 Euro verkaufen. Dadurch sollte ursprünglich die sogenannte „No-Show-Rate“ minimiert und der Erlös an einen guten Zweck gespendet werden. Nun fließt der symbolische Erlös in die Finanzierung der zusätzlichen Busangebote für alle Preußenfans rund um das Schalke-Spiel, das für alle Beteiligten eine Ausnahmesituation darstellt.“

Die Verteilung der Freitickets obliegt dann dem Gastverein. Auf mögliche Bearbeitungsgebühren für die Gästefans haben wir daher keinen Einfluss. Mitteilung Fortuna Düsseldorf

Die Antwort der Düsseldorfer fiel diplomatisch aus: „Teil von ‚Fortuna für alle‘ ist der kostenlose Eintritt bei ausgewählten Heimspielen. Natürlich stellen wir auch den Gästefans ihre Tickets dabei kostenlos zur Verfügung. Die Verteilung der Freitickets obliegt dann dem Gastverein. Auf mögliche Bearbeitungsgebühren für die Gästefans haben wir daher keinen Einfluss“, ließen die Landeshauptstädter ausrichten.

Fortuna Düsseldorf hat die Aktion bereits sieben Mal gestartet, unter anderem in dieser Saison bei den Heimspielen gegen den Hamburger SV, die SV Elversberg und Darmstadt 98. Die dadurch entstehenden Einnahme-Ausfälle kompensieren Sponsoren.