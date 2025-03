Am Sonntag spielt der VfL Bochum daheim gegen Frankfurt, danach ist Länderspielpause. Wie gewohnt bestreitet das Team von Trainer Hecking dann ein Testspiel - in Bochum.

Es wäre dann vielleicht doch mal spannend zu sehen, wie viele Fans sich dieser Tage ein Testspiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04 live im Stadion ansehen würden. Der Gedanke kann einem in jedem Fall kommen, wenn man hört, dass der VfL Bochum in der anstehenden Länderspielpause gegen einen Zweitligisten aus Nordrhein-Westfalen testet und dass der dafür keine allzu weite Anreise hat.

Wobei dieser Test noch nicht offiziell vom VfL Bochum bestätigt worden ist. Einerseits war zwar fest davon auszugehen, dass die Bochumer auch in dieser Länderspielpause einen Test absolvieren würden, nur kommuniziert worden war das eben noch nicht. Nur fand sich auf Internetplattform fussball.de aber bereits ein Eintrag mit dem Hinweis auf diesen Test.

Gespielt wird am Donnerstag, 20. März, um 14 Uhr auf dem LA-Platz am Vonovia Ruhrstadion. Allerdings dann doch nicht gegen Schalke. Dafür wäre der organisatorische Aufwand für die Bochumer wohl auch zu groß.

Es reicht dem Bundesligisten vermutlich schon, was er bei dem tatsächlichen Testspielgegner auf die Beine stellen muss mit Ordnungsdienst und Kameras für einen Livestream und so weiter. Es geht gegen Preußen Münster. Der Aufsteiger, trainiert von Sascha Hildmann, liegt aktuell auf Platz 15 in der Tabelle der 2. Bundesliga.

Einige VfL-Akteure werden auf Länderspielreise sein

Wie gewohnt wird VfL-Trainer Dieter Hecking dann in erster Linie den Akteuren aus seinem Kader etwas mehr Einsatzzeit geben, die zuletzt oder überhaupt weniger zum Einsatz kommen. So wird Patrick Drewes im Tor stehen, nachdem er erst krank fehlte, sein Vertreter Timo Horn überzeugte und Drewes seitdem nicht mehr die Nummer eins ist. Auch Talent Mats Pannewig, Dani de Wit und Koji Miyoshi werden viel Spielzeit bekommen.

Dagegen werden voraussichtlich einige VfL-Akteure auch gar nicht da sein. Matus Bero zum Beispiel. Er spielt voraussichtlich mit der Slowakei in der Relegation der Nations League am 20. und 23. März gegen Slowenien. Für Ibrahima Sissoko könnte es mit Mali in der WM-Qualifikation am 20. März gegen die Komoren und am 24. März gegen die Zentralafrikanische Republik gehen.

Tim Oermann schließlich könnte eine weitere Einladung zur U21-Nationalmannschaft bekommen. Die testet am 21. März in der Slowakei und am 25. März daheim gegen Spanien