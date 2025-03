Preußen Münster trifft am Sonntag auf den 1. FC Nürnberg. Trotz enttäuschender Ergebnisse ist Sascha Hildmann guter Dinge.

Nach nur drei Punkten aus den letzten fünf Spielen - ein 2:0-Sieg gegen Schlusslicht Jahn Regensburg - ist Preußen Münster tief in den Abstiegskampf der 2. Bundesliga gerutscht. Punkte müssen her, am besten schon am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg.

Doch damit es in der Zukunft klappt, helfen oft die Lehren aus der Vergangenheit. Letzte Woche gab es eine knappe 0:1-Pleite beim FC Schalke 04. Eine Vermeidbare Niederlage, das stellte Sascha Hildmann abermals klar.

Denn: „Wir haben auf Schalke ein sehr gutes Spiel gezeigt. Daran wollen wir uns hochziehen und aufbauen. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir dieses Matchglück, das uns aktuell etwas abgeht, wieder erzwingen“, sagte er und betonte „Im Nachgang analysieren wir natürlich immer die Fehler, die wird im Spiel gemacht haben. Aber Fußball ist ein Fehlerspiel und die wenigen, die wir machen, werden in dieser Liga knallhart bestraft. Das Gegentor war dabei eine Verkettung von vielen Aktionen. Diese Dinge passieren, aber wir arbeiten intensiv daran, die abzustellen und es zu schaffen, dass es auch wieder in die andere Richtung geht. Denn auch die Gegner machen ihre Fehler, nur nutzen wird diese Einladungen im Gegenzug nicht. Das sind bittere Erfahrungen, aus denen wir lernen müssen, um es in Zukunft besser zu machen.“

Das gilt auch für die vielen späten Gegentore. Doch dies sei keine Statistik, auf die man bei den Adlerträgern viel Wert lege. „Wir bereiten uns jede Woche auf die Gegner vor, trotzdem müssen wir auf uns schauen und unser Spiel auf den Platz bringen. Wichtig ist, dass wir über 90 Minuten lang konzentriert sind, egal welcher Gegner da kommt. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und freuen uns auf das nächste Heimspiel“.

Und das wird keineswegs leicht. „Nürnberg ist ein Gegner, der sehr spielstark ist. Sie haben richtig gute Spieler in ihren Reihen und viel Potential, ob Jander, Tzimas oder Justvan,” sagte Hildmann. Sein Matchplan? „Wir wollen robust dagegenhalten, ihnen die Freude am Spielen nehmen und vor allem aggressiv in den Zweikämpfen auftreten. Das Hinspiel war sehr knapp, umso wichtiger ist es, dass wir am Sonntag alles reinschmeißen.“

Nicht mit dabei sein werden Mikkel Kirkeskov und Andas Nemeth, die krankheitsbedingt ausfallen. Malik Batmaz, der gegen Schalke sein Kader-Comeback feierte, ist dagegen wieder eine Option. Hildmann: „Malik hat die Spielfitness für eine Halbzeit und gibt im Training richtig Gas. Er hat Bock ohne Ende. Für die Startelf ist es aber noch zu früh, um reinzukommen ist er aber jetzt eine ernsthafte Alternative.”