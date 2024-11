Am Tag nach dem 2:2 beim HSV diskutieren wir in der Talksendung „19:04 - Inside Schalke“ über alles Wichtige rund um die Königsblauen.

Als Schiedsrichter Wolfgang Haslberger am Samstagabend zur Pause bat, rechneten die meisten der 57.000 Zuschauer im Volksparkstadion mit einer langweilen zweiten Halbzeit. Der Hamburger SV führte im stimmungsvollen Zweitliga-Traditionsduell mit 2:0 gegen den fehleranfälligen FC Schalke 04 und schien den Sieg nur noch über die Zeit bringen zu müssen. Doch die Königsblauen wehrten sich, erreichten beim 2:2 (0:2) noch einen Punkt und verließen die Hansestadt als moralischer Sieger. Mehr noch: HSV-Trainer Steffen Baumgart flog am Tag nach diesem Spiel raus.

Was zu dieser Wende führte, diskutiert Moderator Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) in einer neuen Folge unserer Talk-Sendung „19:04 - Inside Schalke“ mit den Reportern Robin Haack und Andreas Ernst. Es geht dabei um eine lautstarke Kabinen-Ansprache von Kapitän Kenan Karaman, die gestärkte Rolle von Trainer Kees van Wonderen, die Diskussion, ob Schalke Schritt nach Schritt nach vorn kommt oder die Ruhe trügerisch ist, und Interims-Sportchef Youri Mulder.

Unsere Analysen und Hintergründe der Reporter bekommen Sie weiterhin als Video, aber seit Beginn der Saison 2024/2025 auch im neuen Look. Es gibt alle Folgen auch als Podcast. Jetzt haben Sie die Wahl zwischen Hören und Sehen.





Bei „19:04 – Inside Schalke“ bekommen Sie alles zu Schalke 04 in 19:04 Minuten. Welche Spieler stehen gerade besonders im Fokus? Was passiert neben dem Spielfeld, auf den Tribünen und in der Chef-Etage? Ob Training, Spieltag oder Transferfenster: Die Analysen liefern Ihnen unsere Reporter und Moderatoren. Eine neue Folge bekommen Sie immer einen Tag nach jedem Spiel. Zusätzlich werden auch einige Sonderfolgen aufgenommen.

Alle Folgen finden Sie auf unserer Übersichtsseite auf waz.de/s04, auf Youtube und allen gängigen Podcastplattformen. Dazu gehören zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Abonnieren Sie uns jetzt auf ihrem liebsten Podcastkanal und drücken bei Youtube auf die Glocke, dann verpassen Sie keine Folge. Sie unterstützen uns außerdem, wenn Sie uns auf Spotify und Apple eine Fünf-Sterne-Bewertung geben.

Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören - und viel Spaß mit der neuen Folge!