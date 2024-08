Anthony Losilla und der VfL Bochum stehen vor einer enorm schweren Aufgabe bei RB Leipzig. Wir haben im Vorfeld mit ihm gesprochen.

Das hätte sich der VfL Bochum wirklich anders vorgestellt. Statt den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals zu feiern, waren die Bochumer am Ende der einzige Bundesligist, der vorzeitig die Segel streichen musste.

Das 0:1 beim SSV Jahn Regensburg sollte Mannschaft und Verantwortliche aber nicht zu lange beschäftigen. Denn am Samstag, 24. August, 15:30 Uhr, geht es zu RB Leipzig - einem der Top-Teams der Bundesliga.

RevierSport hat im Vorfeld mit Anthony Losilla, Kapitän des VfL Bochum, gesprochen.

RevierSport: Nicht zum ersten Mal hat es den VfL im DFB-Pokal recht früh erwischt und erneut suchen alle Beteiligten nach Erklärungen...

Anthony Losilla: "Das stimmt und es ist keine leichte Situation. Wir müssen nach vorne schauen und uns von dem Rückschlag erholen. Das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Es gibt Gründe für das Ausscheiden. Es geht immer weiter."

RevierSport: In der Vorbereitung zeigte die Formkurve kontinuierlich nach oben. In Regensburg war ein Einbruch in den letzten 30 Minuten dann aber nicht zu übersehen. Was ist da passiert?

Anthony Losilla: "Pflichtspiele sind doch noch einmal anders. In der ersten Stunde des Spiels war nicht alles schlecht. Uns haben nur die Tore gefehlt. Jetzt ist es, wie es ist. Wir müssen daraus lernen und weitermachen. Wir müssen nicht alles schlechtreden. Es gab auch gute Sachen."

RevierSport: Während die VfL-Fans im Stadion euch auch nach dem Spiel unterstützt haben, fällt die Kritik in den sozialen Medien von einigen gnadenlos los. Wie geht man als erfahrener Spieler damit um?

Anthony Losilla: "Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Ich lese nicht, was in den sozialen Medien geschrieben wird. Ich weiß, dass negative Reaktionen nach solchen Spielen sicherlich normal sind, aber ich sehe die Unterstützung der Fans direkt nach dem Spiel. Sie haben positive Worte an uns gerichtete und werden weiter hinter uns stehen. Das haben sie auch in den vergangenen Jahren schon gezeigt."

RevierSport: Zum Bundesliga-Auftakt geht es nach Leipzig. Da befürchten viele Anhänger eine Niederlage, wie im vergangenen Jahr beim Start in Stuttgart. Wie schauen Sie auf den Start in Leipzig?

Anthony Losilla: "Vielleicht sehen sie uns schwächer. Wir wollen in Leipzig ein gutes Gesicht zeigen und es ihnen schwer machen. Sie sind eine große Nummer. Es wird hart für uns, das wissen wir. Wir wollen uns nicht verstecken, unser Bestes geben und etwas holen."

RevierSport: Am Samstag wird das Thermometer in Leipzig auf 33 Grad klettern. Ist die Mannschaft körperlich bereit für die erwartbare Hitzeschlacht?

Anthony Losilla: "Die Bedingungen sind für beide Mannschaften gleich. Wir müssen bereit sein. Das darf keine Ausrede sein. In der Vorbereitung hatten wir solche Temperaturen auch schon - das gehört dazu." mit gp