Bundesliga-Medienerlöse: So schneiden BVB, Schalke und VfL Bochum ab

Der Kicker hat die Planzahlen der DFL zu den Medienerlösen der Bundesligisten veröffentlicht. So schneiden die Revierklubs BVB, VfL Bochum und Schalke in der Rangliste ab.

Bei den Revierklubs VfL Bochum und FC Schalke 04 sind die Finanzen ein Dauerthema. Beide gelten als klamm, müssen bei der Etatplanung jeden Cent umdrehen. Die finanziellen Einschränkungen sind auch in der sportlichen Entwicklung spürbar. Die Vereine überwintern auf den direkten Abstiegsplätzen der Bundesliga. Bochum als Vorletzter, S04 als Schlusslicht.

Und auch was die Einnahmen aus Medienerlösen betrifft, stehen beide Klubs in der unteren Tabellenhälfte. Das geht aus einem Bericht des Kickers hervor. Das Magazin hat die Planzahlen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für die laufende Saison veröffentlicht. Insgesamt werden 1,053 Milliarden Euro an die 18 deutschen Erstligisten ausgeschüttet.

Den geringsten Anteil erhält der VfL Bochum. Der Klub von der Castroper Straße belegt mit 33,3 Millionen Euro den letzten Platz der Rangliste. Schalke steht bei 44,2 Millionen Euro und teilt sich Rang 14 mit dem FC Augsburg.

Derweil kann Borussia Dortmund beinahe mit dem Doppelten planen. 80,1 Millionen Euro bedeuten Platz zwei im Ranking - mit deutlichem Rückstand auf Rekordmeister FC Bayern (90,2 Millionen Euro). Auf den BVB folgen RB Leipzig (78,3 Millionen Euro), Bayer Leverkusen (75,5 Millionen Euro) und Eintracht Frankfurt (73,5 Millionen Euro). Der größte Gewinner ist Union Berlin: Mit starken Leistungen haben die Köpenicker in ihrem dritten Erstliga-Jahr einen Sprung vom 17. auf den zehnten Platz gemacht (54,9 Millionen Euro).

Die Beträge setzen sich aus der nationalen und internationalen Vermarktung zusammen. In dieser Spielzeit wird insgesamt weniger Geld ausgeschüttet als im Vorjahr (1,189 Milliarden Euro). Die endgültigen Zahlen können sich laut Kicker noch leicht verändern.

Bei der Verteilung der Einnahmen werden vier Komponenten berücksichtigt, die unterschiedlich stark gewichtet werden: Gleichverteilung (53 Prozent), Leistung (42 Prozent), Nachwuchs (drei Prozent) und Interesse (zwei Prozent).

Für den Bereich Leistung wird neben der aktuellen Spielzeit auch das Abschneiden in den vergangenen fünf bzw. zehn Jahren berücksichtigt. So ist es möglich, dass Schalke als Aufsteiger vor dem VfL Bochum steht, der schon letztes Jahr in der Bundesliga spielte.