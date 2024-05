Der Wuppertaler SV gewann ein niveauarmes Spiel in der Regionalliga West gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Ersan Parlatan war trotzdem stolz auf seine Mannschaft.

Mit 1:0 gewann der Wuppertaler SV das Nachholspiel in der Regionalliga West gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. WSV-Trainer Ersan Parlatan war trotz des schwachen Spiels voll des Lobes.

91 Minuten lang sah das Publikum im Stadion am Zoo ein schwaches Fußballspiel. Am Ende war es dann Torhüter Fabian Eutinger, der mit seinem Fehler das Siegtor von Lion Schweers ermöglichte. Es war ein glücklicher Wuppertaler Sieg, denn auch wenn beide Mannschaften wenig torgefährlich wurden, hatte die Fortuna doch mehr Spielanteile auf ihrer Seite.

Parlatan wollte sich mit dem zähen Spiel auch gar nicht groß aufhalten, zu unwichtig ist die sportliche Lage, zu groß sind die Nebengeräusche am Stadion am Zoo. "Ich möchte meine Mannschaft loben. Sie zeigt trotz der nicht einfachen Situationen in den vergangenen Wochen eine hohe Intensität."

Diese Intensität führt dazu, "dass die Mannschaft die Saison bestmöglich zu Ende bringen möchte", so der Übungsleiter, den der "Kicker" mit dem BFC Dynamo in Verbindung bringt.

Nicht nur der Trainer, auch viele Spieler stehen ob der Etatkürzung in der kommenden Saison vor dem Abschied. Charlinson Benschop und Kevin Pytlik haben bereits neue Verträge unterschrieben.

Ich hoffe, dass wir den Rest der Saison positiv gestalten können und am Ende auch Vizemeister werden. Ersan Parlatan

"Ich sehe jeden Tag, dass die Spieler Fragezeichen im Gesicht stehen haben", berichtet Parlatan. "Umso stolzer bin ich, Trainer dieser Mannschaft zu sein. Die Spieler schütteln die Ungewissheit ab, das ist auch unsere Vorgabe. Ich kann gar nicht genug hervorheben, wie toll diese Truppe ist. Es macht sehr viel Spaß mit der Truppe, ich bin glücklich, mit ihr arbeiten zu dürfen."

Die Einstellung bewiesen die Rot-Blauen auch gegen Düsseldorf, als das Siegtor in der buchstäblich letzten Sekunde fiel. Und die Zielsetzung für den Rest der Saison? Für Parlatan ganz klar. "Ich hoffe, dass wir den Rest der Saison positiv gestalten können und am Ende auch Vizemeister werden."

"Endspiel" um die Vizemeisterschaft am Samstag?

Dieses Ziel kann schon am Samstag, dem 11. Mai, erreicht werden. Dann tritt der WSV beim Tabellendritten, dem 1. FC Bocholt, an. Sollten die Wuppertaler das Spiel gewinnen, stehen sie einen Spieltag vor Schluss als Vizemeister fest. Anstoß am Hünting ist um 14 Uhr.