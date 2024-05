Der VfL Bochum hat mit Heiko Ostendorp eine Besetzung für die Stelle "Unternehmenskommunikation" gefunden. Der bisherige Sportchef des RND wird außerdem "Leiter Kommunikation".

Auf der Mitgliederversammlung im November 2023 verkündete der VfL Bochum einen Rekord-Umsatz der KGaA in Höhe von 86,8 Millionen Euro. Damit näherte man sich seiner großen "Vision 100+", dem Ziel, in naher Zukunft bei kontinuierlicher Weiterentwicklung mehr als 100 Millionen Euro pro Saison umzusetzen, weiter an.

Mit der "strategischen Klub-Partnerschaft" mit dem kanadischen Erstligisten Pacific FC verkündete der Verein erst am Vortag einen weiteren Schritt zu wirtschaftlichem Wachstum. Am Mittwoch teilte der Verein nun mit, einen neuen Leiter Kommunikation gefunden zu haben.

Heiko Ostendorp wird die Abteilung bestehend aus Sportkommunikation (weiterhin geleitet durch Jens Fricke) und dem neuen Bereich Unternehmenskommunikation übernehmen. Für letztere Abteilung wird Ostendorp zusätzlich verantwortlich sein.

Diese Besetzung der seit langem geplante Stelle "Unternehmenskommunikation" soll künftig ebenfalls zum wirtschaftlichen Wachstum und der "Vision 100+" beitragen. "Gute Kommunikation abseits des Platzes ist im Fußball zum Wettbewerbsvorteil geworden. Denn Ruhe ist die Grundvoraussetzung für Kontinuität. Zudem bedeutet kommunikative Reichweite und Relevanz auch Wachstum", erklärte Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung. "Beides wollen wir beim VfL mit Erweiterung unserer Strukturen und Verpflichtung eines erfahrenen und bestens vernetzten Medienspezialisten wie Heiko Ostendorp vorantreiben."

Ostendorp will den VfL "kommunikativ weiterentwickeln"

Ostendorp kennt sich als bisheriger Sportchef beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in der Medienwelt bestens aus. Der 45-Jährige begann seine journalistische Laufbahn bei der Rheinischen Post und fand über Stellen als Redakteur, respektive Chefreporter für BILD, SportBILD und den Schweizer BLICK zum RND, für den er ab 2017 zunächst als Fußballchef arbeitete, bevor er zum Sportchef aufstieg.

Nun will Ostendorp den VfL Bochum "kommunikativ weiterentwickeln" und erklärt: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die spannenden Aufgaben bei einem Klub, der für Werte wie Authentizität und Bodenständigkeit steht, mit denen ich mich vollumfänglich identifizieren kann."