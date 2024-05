Die Fans haben den VfL durch die Saison getragen. Zuletzt waren 5000 Fans beim Training. Vor dem Leverkusen-Spiel gibt es einen Aufruf.

Geschichte kann sich wiederholen. In der Vorsaison schaffte der VfL Bochum im letzten Heimspiel der Saison mit einem 3:0 gegen Bayer Leverkusen den Klassenerhalt. Erneut ist an diesem Sonntag Bayer Leverkusen Gegner im letzten Heimspiel der Saison. Wie schon in der vergangenen Saison planen die „Ultras Bochum“ unter dem Titel „Alle im Trikot“ eine besondere Aktion.

Es ist eine weitere besondere Aktion in dieser Saison, in der der Großteil der Fans den Bundesligisten (fast) immer ausnahmslos positiv unterstützend begleitet hatte. Zuletzt, vor dem Spiel bei Union Berlin, hatte der Bundesligist das Abschlusstraining ins Ruhrstadion verlegt. 5000 Fans waren dabei, stimmten das Team - mit Erfolg, wie jetzt klar ist - auf das schwere Auswärtsspiel ein.

Um sich für das letzte Heimspiel einzustimmen, rufen die „Ultras Bochum“ wie im Vorjahr zu einem Marsch zum Ruhrstadion auf. Treffpunkt ist am Sonntag, 12. Mai, um 14.30 Uhr an der Rathausglocke. Beginnen soll der Marsch zum Ruhrstadion um 15.30 Uhr.

Zwar könne der Klassenerhalt am Samstagabend auf der Couch besiegelt werden, heißt es weiter im Aufruf. Nämlich dann, wenn Borussia Dortmund beim FSV Mainz 05 gewinnt. „Aber es ist doch viel geiler, den Klassenerhalt durch einen Heimsieg im letzten Heimspiel zu erreichen!“

VfL Bochum benötigt die „volle Wucht des Ruhrstadions“

Mit Meister Leverkusen sei zwar „ein sportlicher Brocken“ im Ruhrstadion zu Gast. Aber jetzt gelte es, die Serie der Leverkusener zu beenden. „Dafür ist die volle Wucht des Ruhrstadions gefragt.“

Ausdrücklich sei jeder Fan eingeladen, egal, ob er eine Eintrittskarte für das letzte Heimspiel habe oder nicht. „Packt eure Freunde, eure Familie oder sonstige blau-weiße Bekannte und lasst uns gemeinsam den Marsch vom letzten Jahr toppen. Lasst uns sowohl auf der Castroper Straße als auch im Ruhrstadion Bilder schaffen, wie es sie in Bochum noch nicht gegeben hat.“