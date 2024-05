Alemannia Aachen hat in der Regionalliga Gas gegeben, nun gibt der Klub Gas auf dem Transfermarkt.

Da Alemannia Aachen bereits seit Wochen davon ausgehen konnte, dass der Klub in der neuen Saison in der 3. Liga spielt, konnten auch die Personalplanungen früh angegangen werden.

Daher hat man nun, wenige Tage nach dem perfekten Aufstieg in der Regionalliga West, bereits den dritten Zugang verpflichtet. Nach dem routinierten Angreifer Charlison Benchop (Wuppertaler SV) und dem 21-jährigen Linksverteidiger Felix Meyer (BFC Dynamo) schlug man auch beim dritten neuen Spieler in der Regionalliga zu.

Wieder angelte man sich ein Talent: Von der U23 von Fortuna Düsseldorf wechselt der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler Soufiane El-Faouzi auf den Tivoli. Im Sommer 2020 schloss sich der in der Jugend der Sportfreunde Siegen ausgebildete Spieler dem SC Paderborn an, wo er für die U19 in der A-Junioren-Bundesliga und die zweite Mannschaft in der Oberliga Westfalen spielte. Als 18-Jähriger stand El-Faouzi einmal im Spieltagskader der Profis des SCP in der 2. Bundesliga.

Anschließend wechselte er nach Düsseldorf. Für die U23 der Fortuna kam er bis dato 44-mal zum Einsatz, wobei ihm zwei Treffer und fünf Vorlagen gelangen.

Ich habe einfach Bock darauf, ein Teil der Alemannia zu sein und hier Gas zu geben Soufiane El-Faouzi

„Ich bin überzeugt vom Verein und dem Umfeld, das hier geboten wird und freue mich darauf, die Fans hier kennenzulernen und selbst auf dem Tivoli vor so vielen Fans zu spielen. Ich habe einfach Bock darauf, ein Teil der Alemannia zu sein und hier Gas zu geben“, freut sich der Akteur auf die neue Aufgabe.

Sascha Eller, Geschäftsführer und Sportdirektor von Alemannia Aachen, betont mit Blick auf den dritten Zugang: "Soufiane verfolgen wir schon länger und gerade auch im Spiel gegen uns hier auf dem Tivoli konnte er auf sich aufmerksam machen. Er ist ein technisch sehr versierter Motor im Mittelfeld, der über viel Spielwitz verfügt, aber auch einen unbändigen Kampfgeist auf dem Spielfeld hat."