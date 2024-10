Auch in diesem Jahr wird eine Fan-Tradition beim FC Schalke 04 wieder fortgeführt.

Am 15. Dezember 2024 findet ab 18.30 Uhr bereits das neunte Adventssingen des S04-Supportersclubs in der Glückauf-Kampfbahn statt.

Der Supportersclub wurde 1996 als Interessensvertretung der passiven Schalke-Mitglieder gegründet.

Seitdem hat sich der Supportersclub in vielen Projekten in die Schalker Fanarbeit eingebunden. Eines davon ist das Adventssingen des Vereins in der Glückauf-Kampfbahn. "Bereits seit 2014 wollen wir jährlich zur Adventszeit dem hektischen Weihnachtstreiben entgegenwirken, einen Gang herunterschalten, uns bewusst Zeit nehmen und an einem besinnlichen Nachmittag zusammenkommen", schreibt der Supportersclub auf seiner Homepage. "Daher laden wir, der Supporters Club, in Zusammenarbeit mit Teutonia Schalke und der Gemeinde St. Joseph zum Beisammensein in familiärer Atmosphäre auf die Schalker Meile, genauer gesagt in die altehrwürdige Kampfbahn Glückauf ein."

Nur während der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung zweimal ausfallen. Ein kleiner Weihnachtsmarkt mit heißen und kalten Getränken für Groß und Klein, Essen vom Grill, sowie weitere Weihnachtsmarktstände runden das gemütliche Zusammenkommen ab. "Wenn die Stimmen dann ausreichend geölt und alle genügend gestärkt sind, singen wir zusammen auf der Tribüne Adventslieder", versprechen die Schalke-Fans. Für die nicht so textsicheren Anhänger werden Liederfibeln verteilt.

Auf die denkmalgeschützte Tribüne in der GAK passen 500 Fans. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung ausverkauft. Deswegen ist es ratsam, sich für das Event am 3. Adventssonntag rechtzeitig mit Eintrittskarten einzudecken. Der Vorverkauf beginnt zum Heimspiel gegen Jahn Regensburg im Vereinsheim des Suportersclubs im "SChacht6" und im "Schalker Meile Treff".

Die Tickets kosten 5 Euro und sind nur gegen Barzahlung erhältlich. Die Reinerlöse der Veranstaltung spenden die Fans traditionell an eine gemeinnützige Organisation oder Einrichtung. "Wir hoffen, dass die DFL ein Einsehen hat und an diesem Tag nicht unbedingt das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ansetzt. Aber selbst wenn, dann gibt es halt erst (hoffentlich) 3 Punkte in der Arena und im Anschluss Glühwein und weihnachtliche Stimmung in der GAK", versprechen die Fans.

Neben den Spieltagen gibt es Karten auch am 14.11., 21.11. und 5.12. von 17.04 Uhr bis 19.04 Uhr im Schalker Meile Treff.