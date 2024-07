Schalke startet am Samstag in die neue Saison. Es wird einen Fanmarsch geben. Das teilten die Ultras Gelsenkirchen mit.

Am Samstag (20.30 Uhr, RS-Liveticker) beginnt für den FC Schalke 04 die neue Saison in der 2. Liga. Das Abendspiel gegen Eintracht Braunschweig ist seit Wochen im Grunde ausverkauft. Zuletzt gab es allerdings noch einige Rückläufer aus dem Kartenkontingent von Eintracht Braunschweig zu kaufen, weil der Verein nicht alle 6000 Gäste-Tickets an den Fan bringen konnte.

Bei den Schalke-Anhängern sieht das ganz anders aus. Der Klub hat wieder 40.000 Dauerkarten verkauft. Mehr geht auch nicht. Selbst Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots musste in die Röhre schauen, als er zuletzt noch für seinen Sohn drei Saisontickets ordern wollte.

Zur Saisoneröffnung pilgerten wieder 75.000 Schalker auf das Berger Feld und Schalkes Direktor Fans & Nachhaltigkeit Sebastian Buntkirchen verriet zuletzt, dass die Mitgliederzahl inzwischen irgendwo zwischen 186.000 und 187.000 liegt. Das Fernziel von 200.000 Mitgliedern ist längst ausgerufen.

Zudem stellte den die Knappen in der vergangenen Saison einen Allzeitrekord für Vereine in der 2. Liga auf. Denn in den vergangenen 17 Heimspielen besuchten im Durschschnitt 61.502 Zuschauer die Arena. Das gab es noch nie. Zuvor hielt der Hamburger SV diesen Rekord mit 53.470 Besuchern.

Dazu passt es, dass S04 zum ersten Mal seit drei Jahren eine Saison wieder mit einem Heimspiel startet. Die Ultras Gelsenkirchen haben nun zu einem Fanmarsch aufgerufen, um sich gemeinsam auf die neue Saison einzustimmen. "Glückauf Schalker! Am Samstag ist es so weit: Endlich beginnt die neue Saison! Zum Heimspiel gegen Braunschweig treffen wir uns um 17:30 Uhr an der Domplatte in Buer!", teilten die Ultras über die Sozialen Medien mit.

Danach geht es durch die Innenstadt gemeinsam über die Kurt-Schumacher-Straße zum Stadion. An den letzten Fanmärschen hatten sich jeweils mehrere tausend Fans beteiligt.