Die ersten zwei Tage der Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft sind gespielt. Die 16 Endrunden-Teilnehmer stehen fest - nicht nur Vorjahressieger Sterkrade 72 fehlt.

In Oberhausen begann die diesjährige Hallenstadtmeisterschaft mit einem Ausrufezeichen. Bereits am ersten Turniertag musste Titelverteidiger FC Sterkrade 72 die Segel streichen, in der einzigen Fünfergruppe reichte es für die Sterkrader nur zum dritten Platz.

Weiter kamen stattdessen die A-Ligisten VfR 08 Oberhausen und der SV Sarajevo. Letzterer beendete die Vorrunde sogar mit lupenreiner Weste - 4 Spiele, 12 Punkte, kein Gegentor.

Zwei C-Ligisten durften sich als klassentiefste Teilnehmer über das Weiterkommen freuen: am Samstag löste der RSV Glückauf Klosterhardt sein Ticket für die Endrunde, Sonntag folgte der FC Internationale, der seine Gruppe sogar gewann und mit Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden (Gruppendritter) eine Mannschaft aus dem erweiterten Favoritenkreis ausschaltete.

In dem befindet sich weiterhin SuS 21 Oberhausen. Der Bezirksligist gewann seine Gruppe, ließ dabei mit Arminia Klosterhardt den einzigen Landesligisten im Wettbewerb hinter sich. "Wir sind natürlich zufrieden", urteilte Trainer Patrick Theisen entsprechend. "Wir sind nicht mit einer großen Erwartungshaltung angetreten, sondern wollen einfach jedes Spiel genießen. Ich denke, ab der nächsten Runde wird es noch spannender. Es wird eine enge Geschichte sein."

Kein klarer Favorit - "wieder die üblichen Verdächtigen"

Auch sein Trainerkollege Christoph Tapinos konnte sich mit A-Ligist Adler Osterfeld über den Gruppensieg und die Teilnahme an der Endrunde freuen: "Von unserer Seite sind wir zufrieden. Wir haben solide gespielt und was wir uns vorgenommen haben, haben die Jungs sehr gut umgesetzt."

Einen klaren Favoriten konnte der Osterfelder Trainer nicht benennen, zu eng ist das Feld. "Buschhausen 1912 und Königshardt sollen sehr gut gespielt haben, ich denke, es sind wieder die üblichen Verdächtigen", schätzte Tapinos die Konkurrenz ein. "Und die Überraschung könnte von Hirschkamp kommen."

Da bewies er einen guten Riecher, denn nur wenig später spielte der Spitzenreiter der Kreisliga B - im Sommer erst aufgestiegen und nun mit einer Tordifferenz von +101 in 14 (!) Spielen - eine gute Vorrunde und hatte den Gruppensieg vor Augen.

Für die verbleibenden 16 Teams gibt es jetzt erstmal ein "hallenfreies" Wochenende, die Endrunde um den Stadtmeistertitel findet dann am Sonntag, den 19. Januar, in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle statt.

Die 16 Teilnehmer der Endrunde:

Landesliga: Arminia Klosterhardt

Bezirksliga: SpVgg Sterkrade 06/07, SuS 21 Oberhausen, Arminia Lirich, Sportfreunde Königshardt, SpVgg Sterkrade-Nord.

Kreisliga A: SC Buschhausen 1912, Glück-Auf Sterkrade, BV Osterfeld, Adler Osterfeld, SV Sarajevo, VfR 08 Oberhausen, TSV Safakspor.

Kreisliga B: 1. FC Hirschkamp.