Acht Endrunden-Teilnehmer werden bei der Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft noch gesucht. Jetzt im Liveticker.

Die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen wird heute komplettiert. Nach dem Aus des Titelverteidigers Sterkrade 72 bereits zum Auftakt sind noch acht Plätze offen. RevierSport berichtet live von Tag zwei.

Spiel 14: Sportfreunde 06 - FC Internationale

1. B-Ligist Sportfreunde 06 geht früh in Führung. Der FC Internationale geht in der Kreisliga C an den Start.

Spiel 13: SW Alstaden - GA Sterkrade 2:3

2. Die ersten Minuten gehören Alstaden.

4. Glück-Auf geht mir dem ersten Schuss in Führung, Alstaden gleicht schnell aus. Im direkten Gegenzug trifft Sterkrade wieder zur Führung. 2:1 steht es für GA.

6. Erneuter Ausgleich für den Bezirksligisten. 2:2 der neue Spielstand.

7. Der A-Ligist bleibt voll bei der Sache und geht zum dritten Mal in Führung. Gelingt Alstaden das dritte Comeback?

10. Alstaden drückt, aber Sterkrade wirft sich immer dazwischen. So gewinnt Glück-Auf das erste Gruppenspiel.

13:55: Wir melden uns zurück mit den letzten zwei Gruppen der Vorrunde. Den Anfang machen Schwarz-Weiß Alstaden und Glück-Auf Sterkrade.

12:35: Damit sind die ersten beiden Gruppen des Tages durch. Weiter geht es nach einer Mittagspause ab 14 Uhr, dann mit den Gruppen 7 und 8.

Spiel 12: FC Bosporus - Arminia Klosterhardt 1:6

0. Für den FC Bosporus geht es hier tatsächlich auch noch ums Weiterkommen. Mit einem Sieg mit zwei Toren Differenz könnte der Klub die Arminia aus dem Turnier werfen.

1. Klosterhardt reicht ein Zähler zur Endrunde, derzeit hätten sie drei. 1:0 in der ersten Minute.

2. Die Arminia erhöht. Der Landesligist scheint seine Hausaufgaben zu machen.

4. Das 3:0 durch Meris Glogic. Ein Recht einseitiges Spiel bis hier.

5. Jetzt auch der FC Bosporus auf der Anzeigetafel. Nur noch 1:3.

7. 4:1 für die Arminia, wieder drei Tore Unterschied.

10. Am Ende löst der Landesligist mit einem souveränen Sieg Platz zwei und die Teilnahme an der Endrunde.

Spiel 11: SuS 21 - Hibernia Alstaden 5:0

2. Für SuS geht es hier um den Gruppensieg, Hibernia wird wohl einen Sieg brauchen, um die Endrunde zu erreichen.

3. Es sieht nicht gut aus für Alstaden: SuS 21 führt durch einen Doppelschlag binnen weniger Sekunden 2:0.

5. Schneider erhöht auf 3:0.

10. Es läuft die Schlussminuten für Hibernia Alstaden bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft. 5:0 führt SuS, der Gruppensieger.

Spiel 10: FC Avista - Sterkrade 06/07 0:10

1. Klare Ausgangslage, Avista bräuchte zum Weiterkommen einen hohen Sieg, 06/07 reicht ein Remis.

1. Keine dreißig Sekunden sind gespielt, da macht Sterkrade den ersten Treffer.

2. 06/07 lässt schnell das 2:0 und 3:0 folgen.

5. Klare Verhältnisse im letzten Spiel der Gruppe 5. 5:0 führt der Favorit.

9. Sterkrade hat richtig Bock, es zum Abschluss zweistellig zu machen. 9:0 führen sie bereits. 10. 20 Sekunden vor der Sirene das 10:0.

Spiel 9: Adler Osterfeld - Oberhausen 78

2. Mit einem Sieg gewinnt Adler die Gruppe. Das motiviert, nach rund 30 Sekunden liegt der Ball erstmals im Netz, nach zwei Minuten steht es bereits 2:0.

6. Das macht Adler souverän. 4:0 führen die Osterfelder mittlerweile.

8. Wenig Gegenwehr jetzt von Hobby-Liga. Das Aus ist besiegelt, es steht 0:6 aus Sicht der 78er.

10. Das 7:0 der Osterfelder ist der Schlusspunkt. Für Adler geht es in der Endrunde weiter.

Spiel 8: SuS 21 - FC Bosporus 4:3

1. Ein ganz schneller Gegentreffer für SuS 21. Der FC Bosporus geht nach hohem Ballgewinn in Führung.

2. Ein überraschender Start, Bosporus legt den zweiten Treffer nach.

4. Der Anschluss. Bei einem Freistoß passt C-Ligist Bosporus nicht auf und lässt dem Torschützen freie Bahn. 1:2.

6. Ein Doppelpass führt zum Ausgleich, am Ende macht Tom Schulokat das 2:2.

8. SuS dreht das Spiel mit einem Doppelschlag. 4:2 jetzt für den Bezirksligisten, der den zweiten Sieg im Visier hat.

9. Sehenswerter Treffer zum 3:4. Lässt sich SuS hier doch nochmal ärgern?

10. Die Chance war da, aber SuS rettet das 4:3 über die Sirene.

Spiel 7: Arminia Klosterhardt - Hibernia Alstaden 4:1

5. Kaum Abschlüsse bisher, beide Teams tun sich schwer damit, Chancen zu erspielen.

5. Und prompt ist der Landesligist da und geht in Führung.

6. Nico Harder stellt auf 2:0.

8. Die Entscheidung, Arminia macht das 3:0.

9. Zeitstrafe gegen die Klosterhardter, Hibernia kommt zum 1:3.

10. Nur wenige Sekunden später schlägt es dann auf der anderen Seite wieder ein. 4:1 für Klosterhardt.

Spiel 6: Adler Osterfeld - FC Avista 4:0

2. Für den C-Ligisten gibt es die erste Zwei-Minuten-Strafe des Tages.

3. Adler nutzt die Überzahl und geht in Führung.

4. Die nächsten zwei Minuten gegen Avista. Das hätte fast eine kleine Rudelbildung gegeben.

6. Das 2:0 für Osterfeld, Avista damit jetzt wieder komplett.

8. Adler macht das 3:0 und stößt das Tor zur Endrunde weit auf.

10. Auch in Unterzahl kann Adler nochmal nachlegen. 4:0 der Endstand.

Spiel 5: Sterkrade 06/07 - Oberhausen 78 3:0

1. Nach der Niederlage zum Auftakt ist Sterkrade in der Pflicht.

2. Yevhenii Belmach macht das 1:0 für den Favoriten.

5. Fast der Ausgleich der 78er. Da hat nicht viel gefehlt. Auf der anderen Seite macht es Sterkrade besser und erhöht. 2:0.

8. Missverständnis im Spielaufbau beim B-Ligisten, Belmavh bedankt sich und stellt auf 3:0.

9. Jetzt auch die erste Zeitstrafe gegen die Adler.

Spiel 4: Hibernia Alstaden - FC Bosporus 3:0

2. Hibernia macht früh das erste Tor. 1:0 für den B-Ligisten.

7. Alstaden erhöht auf 2:0, jetzt wird es schwer für den Außenseiter aus der Kreisliga C.

10. Über die Schlussmusik macht Hibernia noch das 3:0.

Spiel 3: Arminia Klosterhardt - SuS 21 0:4

0. Mit Landesligist Arminia greift der klassenhöchste Teilnehmer in den Wettbewerb ein. SuS ist Bezirksligist.

1. SuS erwischt den besseren Start und belohnt sich prompt. Fabio Theisen mit dem 1:0.

3. Das 2:0 für SuS. Fehlstart für die Klosterhardter.

6. Sehr gut ausgespielt. Nach einem Ballgewinn vor dem Klosterhardter Tor markiert Brahim Mountacer das 3:0 für SuS 21.

8. Der bislang beste Abschluss für Klosterhardt, der Pfosten rettet für SuS.

10. Und der Bezirksligist macht noch einen. 4:0.

Spiel 2: Oberhausen 78 - FC Avista 1:0

1. Die schnelle Führung für die 78er. Der B-Ligist führt also gegen den C-Ligisten.

6. Gute Gelegenheiten zum 2:0, die der B-Ligist nicht nutzen kann. Vier Minuten vor dem Ende ist Avista noch voll in der Partie.

10. Hobby-Liga lässt vermehrt die Entscheidung liegen, kann sich aber gegen den Ausgleich in den Schlussekunden stemmen. 1:0 der Endstand.

Spiel 1: Sterkrade 06/07 - Adler Osterfeld 1:3

1. Vorrunden-Tag 2 läuft.

3. Erster Treffer für die Osterfelder, doch der Schiedsrichter ahndet ein Foul gegen den Torwart der Sterkrader.

4. Wieder ist der Ball im Sterkrader Tor, doch jetzt zählt es. 1:0 für Adler, ein Freistoß fand abgefälscht den Weg ins Tor.

7. Sterkrade kommt besser in die Partie, aber den zweiten Treffer legt Adler nach. 06/07 fehlt es noch an Präzision.

8. Wohl die Entscheidung, Adler stellt mit einem schnellen Konter auf 3:0.

9. Anschluss, doch Sterkrade braucht zwei Treffer in der Schlussminute. 1:3 aus Sicht von 06/07.

9:55: In wenigen Minuten geht es los, die ersten Teams machen sich warm. Gespielt werden 10 Minuten, eine Bande gibt es in der Willy-Jürissen-Halle nicht.

9:45: Den Start machen zunächst die Gruppen 5 und 6. Sterkrade 06/07 und Arminia Klosterhardt nehmen in ihren Gruppen rein von der Ligenzugehörigkeit her die Favoritenrolle ein. Insgesamt ist es aber ein enges Feld. Später folgen die Gruppen 7 und 8.

9:30: Los geht es bereits um 10 Uhr, Sterkrade 06/07 und Adler Osterfeld eröffnen den Sonntag. Hier sind alle Gruppen des heutigen Tages im Überblick, den Spielplan gibt es unten:

Gruppe 5: Sterkrade 06/07, Adler Osterfeld, Hobby-Liga Oberhausen 78, FC Avista Oberhausen.

Gruppe 6: Arminia Klosterhardt, SuS 21 Oberhausen, Hibernia Alstaden, FC Bosporus Oberhausen.

Gruppe 7: Schwarz-Weiß Alstaden, Glück-Auf Sterkrade, Sportfreunde 06 Sterkrade, FC Internationale Oberhausen.

Gruppe 8: SpVgg Sterkrade-Nord, Adler Oberhausen, SC Eintracht Oberhausen, 1. FC Hirschkamp.

9:00: Mit dem Spielclub 20 fehlt der überragende Teilnehmer der letzten Jahre. Drei der letzten vier Austragungen holten die Knappen. In diesem Jahr werden sie allerdings leer ausgehen: da der Bezirksligist in seinen Spielen in der letztjährigen Finalrunde mit Drohungen und Beleidigungen gegen Gegner, Zuschauer und Medienvertreter auffiel, beschloss die Fachschaft bereits im Februar einen Ausschluss. Bereits 2020 hatte es beim Titelgewinn Tumulte gegeben, das Turnier musste sogar abgebrochen werden.

8:30: Die ersten vier Gruppen wurden am gestrigen Samstag ausgespielt. Vorjahressieger FC Sterkrade 72 musste überraschend bereits die Segel streichen, der SV Sarajevo überzeugte ohne Gegentor. Weitergekommen sind: BV Osterfeld, RSV Glückauf Klosterhardt, SV Sarajevo, VfR 08 Oberhausen, SC Buschhausen 1912, Arminia Lirich, Sportfreunde Königshardt, TSV Safakspor.

8 Uhr: Herzlich Willkommen zu Tag 2 der Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft. Gestern waren schon die ersten Mannschaften im Einsatz, heute wird die Vorrunde komplettiert. Acht Tickets für die Endrunde sind noch zu vergeben.