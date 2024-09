In den frühen Spielen der Champions League ware zwei im Ruhrgebiet gut bekannte Namen im Einsatz. Unterschiedlicher hätte es kaum laufen können.

Die Champions League ist mit ihrem neuen Modus in die Saison 2024/25 gestartet und schon die frühen Spiele gaben einiges her. Da wäre zum einen die Partie zwischen Juventus Turin und der PSV Eindhoven. Die Italiener gewannen deutlich mit 3:0 und legten einen perfekten Start in die neue Kampagne hin - auch dank des ehemaligen Schalkers Weston McKennie.

Der traf nämlich schon in der 27. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Bianconeri. Duzan Vlahovic hatte zuvor für den amerikanischen Mittelfeldmann freigeblockt, sodass McKennie vor dem Tor der PSV nur noch einschieben musste.

Die Niederländer waren an diesem Abend überhaupt selten auf der Höhe. Zuvor hatte schon der gebürtige Regensburger Kenan Yildiz nach sehenswerten Dribbling ebenso spektakulär mit Hilfe des Innenpfostens getroffen (21.). Alles klar machte dann schließlich der ehemalige Stuttgarter Nicolas Gonzalez, der in der 52. Minute auf 3:0 stellte. Daran änderte auch Ismael Saibaris Tor zum 3:1-Endstand (90.3) nichts mehr.

Ganz anders war die Gemütslage ein paar hundert Kilometer nördlich in der Schweiz. Dort empfing Young Boys Bern den englischen Champions-League-Debütanten Aston Villa. Im Sturm lief unter anderem der ehemalige Stürmer des VfL Bochum, Silvere Ganvoula, auf, doch dem in Bern bisher so gut funktionierenden Kongolesen war an diesem Abend keinerlei Fortune vergönnt.

Das galt indes aber für die gesamte Mannschaft. Bern war gegen den Premier-League-Klub überfordert und mit den zwei Gegentoren durch Youri Tielemanns (27.), Jacob Ramsey (44.) und Amadou Onana (90.) noch gut bedient. Zwei weitere Treffer von Olli Watkins (44.) und Joker Jhon Duran (78.) zählten nicht. Letztlich feierten die Villains einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg und starteten, wie auch Juventus Turin, perfekt in die neue Champions-League-Saison.

Am Abend greifen dann noch von deutscher Seite der VfB Stuttgart und der FC Bayern München ins Geschehen ein.