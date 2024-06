Bittere Neuigkeiten für den Delbrücker SC: Der Kapitän ist nicht zu halten. Er hat das Angebot eines namhaften Oberligisten angenommen. Das stieß dem Trainer sauer auf.

Hasan Dere wird den Westfalenligisten Delbrücker SC nach vier Jahren verlassen und sich dem Oberligisten SV Lippstadt 08 anschließen. Das bestätigte Delbrücks Geschäftsführer Frank Sundermeier dem "Westfalen-Blatt".

"Das hat uns unvorbereitet getroffen und ist eine harte Nachricht", lässt er sich da zitieren. Ganz geräuschlos geht der Wechsel offenbar nicht vonstatten - wenn man Delbrücks Trainer Detlef Dammeier hört: "Hasan hatte bei uns viele Freiheiten, weil er beruflich und privat stark eingebunden ist. Das passt jetzt leider überhaupt nicht zusammen."

Zuvor hatte Lippstadt schon 17-Tore-Stürmer Artur Biniek vom Delbrücker SC verpflichtet.

"So geht man im Amateurfußball nicht miteinander um. In dem Bereich ist Fußball kein Geschäft, sondern sollte schon noch auf einer gewissen Verlässlichkeit und auf ein paar Prinzipien beruhen. Spieler, aus welchen Gründen auch immer, anzusprechen, obwohl bekannt ist, dass sie schon fest zugesagt haben, ist verwerflich und wirft auch ein schlechtes Bild auf den SV Lippstadt 08. Das ist von ihnen ein rücksichtsloser Schlag gegen alle, die sich ehrenamtlich engagieren", schießt Coach Dammeier Richtung Lippstadt.

RevierSport fragte bei Dirk Brökelmann, Sportlicher Leiter des SV Lippstadt 08, nach. Der 50-Jährige wollte sich nicht äußern.

Dere absolvierte in vier Jahren beim Delbrücker SC 96 Spiele, wobei der defensive Mittelfeldspieler zehnmal traf. Beim DSC war Dere, der für den SC Verl auch einmal in der Regionalliga West auflief, gesetzt. Nun geht es für den 27 Jahre alten Türken also in der Oberliga Westfalen weiter - bei einem namhaften Klub.

Immerhin kommt der SVL als Absteiger aus der Regionalliga West und hat schon mit dem ein oder anderen Transfer auf sich aufmerksam gemacht. Jüngst etwa mit Maurice Buckesfeld, der von Rot Weiss Ahlen an den Bruchbaum kommt.

Oder durch die Verpflichtung von Joel Amadi, der im Alter von 20 Jahren von der zweiten Mannschaft des SC Prueßen Münster an den Bruchbaum gekommen ist.

Verabschieden musste sich der SVL dagegen zuletzt von Fatih Ufuk, der sich nach zwei Jahren in Lippstadt dem Regionalliga-Aufsteiger Sportfreunde Lotte angeschlossen hat.