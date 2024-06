Da kann man langsam den Überblick verlieren: Die Sportfreunde Lotte haben die nächsten Neuzugänge vorgestellt und treiben den Umbruch voran.

Denis Milic, Fatih Ufuk und Samuel Addai werden ihre Schuhe ab sofort für die Sportfreunde Lotte schnüren. RevierSport hatte bereits berichtet, dass Addai vom ETB ans Lotter Kreuz wechseln würde. Jetzt präsentierte der Neu-Regionalligist ein Trio aus Talenten und Erfahrung, mit denen sich Lotte in allen Mannschaftsteilen breiter aufstellt.

Milic ist ein 19 Jahre altes Innenverteidiger-Talent und wurde mehr als zehn Jahre in der "Knappenschmiede" des FC Schalke 04 ausgebildet. Auf Schalke schaffte er den Sprung in die Regionalliga West allerdings nicht.

So wechselte Milic im vergangenen Sommer zur TSG Sprockhövel ins südliche Ruhrgebiet und absolvierte dort 23 Oberliga-Begegnungen. Außerdem bestritt der junge Verteidiger insgesamt 19 Partien für die Schalker U19 sowie zuvor vier in der U17. Nun sollen endlich Spiele in der Regionalliga West hinzukommen.

Fatih Ufuk stößt nach zwei Jahren beim Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt 08 zum Oberliga-Meister. "Fatih galt in Lippstadt als klarer Führungsspieler und kann uns jetzt mit seiner Erfahrung helfen", sagte sein neuer Trainer Fabian Lübbers.

Ufuk kommentierte seine neue Aufgabe wie folgt: "Ich möchte dem Verein gerne weiterhelfen und eine gute Rolle spielen. Das Stadion holt einen auf jeden Fall ab, man fühlt sich wohl hier." Neben der Rolle als zentraler Sechser, kann der 1,78 Meter große Ufuk ebenso als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Seine Ausbildung hat er unter anderem in der Jugend des SC Paderborn und beim SV Lippstadt 08 genossen.

Addai schließlich ist ein 22 Jahre alter, schneller Außenstürmer. Zu seinen Ausbildungsvereinen zählen unter anderem Rot-Weiß Mülheim, der FC Schalke 04, Rot Weiss Essen oder Rot-Weiß Oberhausen. Seit rund drei Jahren war der Rechtsaußen für den TV Jahn Hiesfeld, den VfB Homberg sowie bis zuletzt den ETB Schwarz-Weiß Essen am Ball.

Lübbers freut sich auf seinen 15. Neuen: "Er hat in der Oberliga nun mehrfach seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Samuel verfügt über hohes Tempo, gepaart mit einem guten Abschluss."