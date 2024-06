Rot Weiss Ahlen muss sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga West in die Oberliga Westfalen neu aufstellen. Ein Innenverteidiger wird kein Teil der Planungen mehr sein.

Maurice Buckesfeld kehrt Rot Weiss Ahlen den Rücken, wird die Wersestädter in der kommenden Oberliga-Westfalen-Saison aber mit seinem neuen Klub wieder besuchen. Denn der 1,92 Meter große Innenverteidiger schließt sich Mit-Absteiger SV Lippstadt 08 an. Das teilte der SVL mit.

"Wir freuen uns riesig, dass sich ein so erfahrener Spieler wie Maurice Buckesfeld für unseren Weg entschieden hat. Maurice wird ein wichtiger Eckpfeiler in unseren Planungen sein. Mit ihm bekommen wir einen absoluten Führungsspieler in unsere Reihen", sagte Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann.

Der mittlerweile 26 Jahre alte Buckesfeld begann beim SC Neheim mit dem Fußballspielen und wurde anschließend von Borussia Dortmund, dem Hombrucher SV und dem FC Schalke 04 ausgebildet. 2017 folgte der Sprung in den Seniorenbereich, wo er zunächst für den ASC 09 Dortmund in der Oberliga Westfalen an den Start ging.

Es folgte beim TSV Steinbach-Haiger und bei Rot Weiss Koblenz jeweils ein Engagement in der Regionalliga Südwest, ehe er sich im Sommer 2023 Rot Weiss Ahlen anschloss. In Ahlen war er eine feste Kraft, stand in der abgelaufenen Saison in 26 Regionalliga-Spielen auf dem Feld. Dabei traf der hoch aufgeschossene Abwehrmann zweimal.

In Summe kommt Buckesfeld in den Regionalligen West und Südwest auf 98 Spiele. Dazu kommen unter anderem 71 Spiele in der Oberliga Westfalen.

Diese Planstelle wird Rot Weiss Ahlen also anderweitig besetzen müssen. Klarheit herrscht dagegen im Sturm. Hakan Sezer wird zur kommenden Saison wieder für Rot Weiss Ahlen auflaufen. Das gab der Regionalliga-Absteiger am Donnerstag, 6. Juni, bekannt. Der 30-jährige Stürmer hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

"Hakan Sezer ist ein erfahrener Stürmer, der weiß, wie man Tore erzielt. Wir sind froh, ihn wieder bei uns zu haben und sind überzeugt, dass er unserer Offensive neuen Schwung verleihen wird", kommentierte sein neuer Trainer Björn Joppe den Transfer. Mit Buckesfeld wird Sezer nun aber nicht mehr zusammenspielen.