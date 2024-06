Oberliga Westfalen statt Regionalliga West. Rot Weiss Ahlen hat sich nach seinem Abstieg die Dienste eines Stürmers gesichert.

Hakan Sezer wird zur kommenden Saison wieder für Rot Weiss Ahlen auflaufen. Das gab der Regionalliga-Absteiger am Donnerstag, 6. Juni, bekannt. Der 30-jährige Stürmer hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Hakan Sezer, geboren in Unna, wechselt vom Aufsteiger Türkspor Dortmund zu Rot Weiss Ahlen. In der aktuellen Saison hat er für Türkspor 23 Spiele absolviert und dabei 8 Tore erzielt. Der beidfüßige Angreifer bringt "eine wertvolle Kombination aus Erfahrung und Torgefahr mit."

"Hakan Sezer ist ein erfahrener Stürmer, der weiß, wie man Tore erzielt. Wir sind froh, ihn wieder bei uns zu haben und sind überzeugt, dass er unserer Offensive neuen Schwung verleihen wird", kommentierte sein neuer Trainer Björn Joppe den Transfer.

Sezer kennt Rot Weiss Ahlen und das Wersestadion bereits. In der Saison 2022/23 trug er ebenfalls das Trikot der Westfalen, wobei er in 21 Spielen der Regionalliga West dreimal traf. Dazu kommt ein Einsatz im Westfalenpokal.

Die meisten Spiele seiner Karriere hat Sezer für Westfalia Rhynern gemacht. 70 Mal stand er für die Hammer auf dem Feld und erzielte vor allem in der Oberliga Westfalen beachtliche 48 Tore. Außerdem spielte er im Herrenbereich für den SV Lippstadt 08 und zuletzt eben für Türkspor Dortmund, mit denen er in die Regionalliga West aufgestiegen ist.

Damit reagiert Ahlen auch auf den Abgang von Ömer Uzun. Der 24-Jährige war einer der Lichtblicke bei den Westfalen - zehn Treffer erzielte er in 26 Einsätzen für das offensivschwächste Team der Regionalliga West (37 Tore insgesamt).

Der Angreifer wechselt zu Rot-Weiß Erfurt, das in der kommenden Spielzeit wieder versuchen wird, um den Aufstieg in die 3. Liga mitzuspielen. Der frühere türkische U19-Nationalspieler unterzeichnete einen Zweijahresvertrag.

Uzun war vor einem Jahr nach Ahlen gewechselt. An der Werse absolvierte er seine erste Saison im deutschen Seniorenfußball. Im Nachwuchsbereich hatte der Offensivmann im Trikot des VfL Bochum für Furore gesorgt. 2019 sicherte er sich die Torjägerkanone in der U19-Bundesliga. Anschließend suchte Uzun sein Glück in der Türkei und sammelte sogar Einsätze in der Süper Lig, später dann in der zweiten und dritten Liga.