Hinter den Kulissen regiert beim KFC Uerdingen weiter das Chaos. Sportlich geht es schon am Freitag (31. Januar, 19.30 Uhr) beim FC Gütersloh weiter.

Nach dem 2:2-Remis zum Auftakt ins Pflichtspiel-Jahr 2025 will der KFC Uerdingen auch weiter positive Schlagzeilen schreiben. Zumindest sportlich.

Denn nur auf den Sport haben Trainer Rene Lewejohann und seine Schützlinge Einfluss. Der angehende A-Lizenzinhaber, der sich einen Teil dieser Woche in Frankfurt beim DFB-Lehrgang befand, kämpft weiter und appelliert auch an seine Mannschaft.

Auf der Pressekonferenz vor dem Gütersloh-Spiel sagte Lewejohann: "In der Hinrunde seid ihr Helden geworden, in der Rückrunde könnt ihr Legenden werden."

Der 40-Jährige versucht seine Mannschaft immer wieder zu kitzeln. Bleibt abzuwarten, wie lange das dem ehemaligen Profi gelingt. Sein Kader ist sehr übersichtlich. Es gibt einige verletzte und kranke Spieler sowie Akteure, die den Verein verlassen haben.

Lewehohann: "Ich weiß, dass Krieger auf dem Platz stehen. Es ist nur offen, welche das sind. Aber keiner darf denken, dass das, angesichts dessen, was hier abläuft, selbstverständlich ist. In so einer Phase müssen wir jeden Tag über uns hinauswachsen."

Lewejohann hatte in Frankfurt natürlich auch die Gelegenheit einige Gespräche zu führen. Und bezüglich des KFC Uerdingen hörte der Coach der Krefelder positive Worte. Lewejohann berichtet: "Wir haben uns bundesweit Respekt erarbeitet. Es herrschte eine positive Haltung dem KFC gegenüber. Es vergeht kein Tag, an dem wir nichts von euch hören (lacht). So werden wir wichtiger gemacht, als wir es sind."

Am Freitagabend können Lewejohann und seine "Krieger" dann wieder dafür sorgen, dass über den KFC Uerdingen gesprochen wird. Im Bestfall nach einem Auswärtssieg beim FC Gütersloh.

Julian Hesse, Coach des FCG, warnt auf jeden Fall vor dem KFC: "Sie haben eine richtige Wagenburg-Mentalität entwickelt, 'wir gegen alle anderen'. Wir wissen, dass Uerdingen ein wildes Spiel liebt. Gegen sie wird es viele lange Bälle und Kämpfe um den zweiten Ball geben."