Fast 15.000 Zeichen lang ist ein offener Brief der Mannschaft des KFC Uerdingen. Es ist eine Abrechnung, wie man sie selten gelesen hat. Keine Gehälter, keine Kommunikation. Es ist erschütternd.

Jetzt ist es nichts Neues, dass es beim KFC Uerdingen zugeht wie in einem schlechten Film. Vermutlich können nicht alle Beteiligten was dafür, aber die unhaltbaren Zustände der letzten Monate haben nun dazu geführt, dass sich die Mannschaft des Regionalligisten in einem langen offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt hat.

Denn die Mannschaft plus Trainerteam haben sich bisher makellos verhalten, als Aufsteiger eine gute Hinrunde gespielt - trotz all der Probleme. Und trotz des Umstandes, dass schon wieder Gehaltszahlungen aus dem Dezember ausstehen.

Jetzt reicht es dem Team. Und die Worte, die in dem offenen Brief stehen, haben es in sich. Der erste Vorsitzende Thomas Platzer wird gelobt, ebenso Mehmet Eser, der in der Vergangenheit viele Gehälter übernommen hatte.

Zudem sind etliche Punkte aufgelistet, wo Eser dem Team zusätzlich geholfen hat, zum Beispiel bei der Wohnungssuche, da die Spieler keine Gehaltsabrechnungen vorlegen konnten.

Volle Breitseite bekommen hingegen die beiden anderen Vorstände Peter Kahstein und Dirk Röthig. Sie brachten gegenüber dem Team eine erneute Insolvenz ins Spiel und als die Mannschaft sich am 9. Januar nach den offenen Gehältern erkundigte, die offenbar einige Spieler bald dazu zwingen, Zweitjobs anzunehmen, soll es eine erschütternde Antwort gegeben haben.

Demnach soll Kahstein verwundert gewesen sein, dass man nach dem Geld fragte. Sein Tipp soll gewesen sein, dass sich die Spieler schnell neue Vereine suchen, da die Insolvenz kurz vor der Tür stehe.

Zudem soll Kahstein gesagt haben, dass die Spieler aktuell eh nicht alle sozialversichert seien, da Sozialversicherungen seit Monaten nicht bezahlt worden sein sollen.

In dem Brief heißt es: "Mit einem respektlosen Ton dann hinterher, 9 Punkte Abzug kriegt ihr doch hin, wenn ihr doch bleiben wollt."

Trotz all dieser Probleme scheint die Mannschaft aktuell keinen Streik in Betracht zu ziehen, vermutlich werden hinter den Kulissen aber etliche Akteure versuchen, schnell das Weite zu suchen.

Denn Kahstein und Röthig denken offenbar nicht darüber nach, ihre Posten freiwillig zu räumen. In dem Brief heißt es: "Anschließend beendete er das Gespräch und gab noch an, dass er und Herr Röthig weiter im Amt bleiben und die Insolvenz begleiten werden."

Der gesamte und lange Brief im Wortlaut

Offener Brief

Liebe Fans, Liebe Mitglieder,

Sehr geehrter Ehrenrat, Verwaltungsrat und Vorstand des KFC Uerdingen 05 e.V. Wir, die aktuelle Mannschaft des KFC Uerdingen 05 e.V., widmen uns hiermit an Euch und möchten uns klar zu den aktuellen und nicht aufhörenden Ereignissen Rund um unseren Verein positionieren.

In den letzten Tagen, Wochen und Monaten ist viel um uns herum in unserem Verein passiert und wir als Mannschaft, die am Ende des Tages für das sportliche mit unserem Trainerteam zusammen verantwortlich ist, haben uns bisher weder individuell und einzeln als auch geschlossen als Mannschaft dazu verleiten lassen, weitere Nebenschauplätze zu schaffen. Damit sowohl intern als auch öffentlich und extern wir als Mannschaft nicht für weitere negative Presse und Imageverluste des Vereins verantwortlich sind, haben wir gemeinsam und in Absprache als Mannschaft und Trainerteam bereits vor einigen Monaten besprochen und beschlossen, uns nicht zu den Themen in der Führungsetage unseres Vereins zu äußern.

Stattdessen sind wir als Mannschaft mehr zusammengewachsen, familiär geworden, sehen uns nicht nur als Arbeitskollegen, sondern wirklich als eine Einheit, deren Ehrenkodex es ist, was in der Kabine geschieht, bleibt auch in der Kabine. Über uns allen steht der Verein, dem dieses Jahr 120-jähriges Jubiläum bevorsteht und der sowohl national als auch international historisch bekannt ist. Wir verfolgen sowohl die Presse als auch die Vereinsinternen Medien und Foren sehr genau, der eine von uns mehr und der andere weniger, aber am Ende sind wir nicht blind und verfolgen die aktuelle Sachlage ganz genau, da auch unsere harte Arbeit seit Sommer und unsere Zukunft hier klar gefährdet ist.

Woche für Woche haben wir uns als Mannschaft, als eine Einheit untereinander und mit Euch, den wahren Fans, etwas erarbeitet und sind eine Einheit geworden. Wir genießen es in unserer Burg vor Euch alles zu geben und es ist unsere Pflicht, dies auch in Zukunft weiter zu tun. Dennoch haben wir hier leider das Gefühl, das diese harte Arbeit nicht wertgeschätzt und respektiert wird und wir als Mannschaft, wo jeder einzelne von uns auch irgendwo ein Mensch ist, komplett ignoriert werden. Wir haben unter uns Familienväter, Ehemänner und wir sind Vollzeitangestellte und haben keine anderen finanziellen Einnahmequellen, sodass bei erbrachter Arbeit das Gehalt das mindeste sein sollte, was uns zusteht. Jeder einzelne von uns hat seine eigenen Kosten zu tragen und lebt bereits am Limit der Existenz, um näher darauf einzugehen, wir können unsere Mieten nicht bezahlen, unsere Kühlschränke sind leer und unsere Autos fahren auch nicht ohne die Tankstelle zu besuchen.

Das wir über Weihnachten und Neujahr, gleichzeitig unsere Urlaubszeit, komplett im Stich gelassen wurden und nicht mal unseren Kindern bzw. Familienmitgliedern Geschenke bescheren konnten, kratzt an unserer Ehre und unseren Stolz, schließlich sind wir alle gestandene Männer und schämen uns im privaten Leben so da zu stehen, als wenn wir etwas geschenkt haben möchten und bei jeder Nachfrage an den Vorstand, insbesondere Herr Dirk Röthig und Herr Peter Kahstein, gibt es keine verlässliche Antworten das dieses Thema in naher Zukunft erledigt bzw. nachgeholt wird. Lediglich Herr Thomas Platzer stellt sich uns und wir sehen ihm an, dass diese Situation auch ihn emotional mitnimmt.

Wir möchten betonen, dass Herr Mehmet Eser für uns in den letzten Monaten ein riesengroßer Anker war und ist, wenn wir die Worte unseres Trainers zitieren dürfen. Er und die Man-Power seiner Agentur haben uns in den letzten Monaten mehrmals vor einem Boykott abgeredet, haben uns mehrmals signalisiert im Sinne des Vereins zu handeln und weitere negative Pressemitteilungen rund um unseren Verein vermieden. Was viele nicht wissen und wissen sollten, Herr Mehmet Eser hat uns auch außerhalb des Platzes mehrmals tatkräftig unterstützt. Wir lesen in den Foren, das wir als Mannschaft eine überbezahlte Mannschaft sind. An dieser Stelle sei uns erlaubt, unseren Unmut über diese Thesen zu Wort zu bringen.

Unsere Verträge mit unserem Verein, dem KFC Uerdingen 05, sind im Sommer vom damaligen Vorstand, der aus Herr Adalet Güner, Herr Andreas Scholten und Herr Sebastian Thissen bestand, jeweils von Zwei Vorstandsmitglieder unterzeichnet bzw. gegengezeichnet worden. Wenn doch das Etat und die Realität nicht übereinstimmten, wie mehrmals öffentlich von damals handelnden Personen angesprochen wurde, wieso wurden wir dann dementsprechend eingestellt und vorgestellt?

Herr Mehmet Eser hat mit seiner Agentur bereits mehrmals die kompletten Grundgehälter überwiesen; dies ist bereits auch in der Öffentlichkeit bekannt. Auch über Weihnachten hat er uns seine Hand ausgereicht, obwohl er öffentlich gesagt hat dies nicht zu tun; wir als Mannschaft wollen aber unsere Gehälter von unserem Verein, unserem Arbeitgeber und nicht von einer Dritten Person, so sehr wir das alles schätzen, was Mehmet Eser für uns tut. Bekannt ist aber nicht, dass Herr Eser einigen Spielern Fahrzeuge zur Verfügung stellt bis heute, da der damalige Vorstand dies einigen Spielern vertraglich zugesichert hat, ein Firmenfahrzeug zu bekommen. Bekannt ist auch nicht, dass Herr Eser für jeden einzelnen Probespieler im Sommer und auch jetzt im Winter die Unterkunftskosten in einem Hotel finanziert, damit diese sich bei uns im Training vorstellen können. Bekannt ist auch nicht, dass Herr Eser und seine Agentur M-Soccer Management, einige Spieler unter uns unterstützt hat, einen Mietvertrag einer Mietwohnung zu erhalten; dies war nötig, da wir keine Gehaltsabrechnungen haben und er somit gebürgt hat, damit die Mietverträge zustande gekommen sind.

Bekannt ist auch nicht, dass Herr Eser durch sein starkes Netzwerk einigen von uns bei Arzt und Reha Gesuch unterstützt und die Kosten dafür übernommen hat. Bekannt ist auch nicht, dass Herr Eser und seine Agentur als einzige mehrmals in die Kabine gekommen sind und sich vor die Mannschaft gestellt haben. Bekannt ist auch nicht, dass Herr Eser und seine Agentur mit eigenen Mitteln uns sowohl gegen Wiedenbrück als auch eine Woche später gegen Lotte ein Mannschaftshotel gesponsort hat, damit wir vor der Winterpause die nötigen Punkte einholen und einen Tag vor dem Spiel bereits anreisen konnten, um uns voll und ganz auf das Spiel zu konzentrieren. Vor dem MSV-Spiel sogar mit Extraprämien uns für das Derby eingestimmt hat, die er dementsprechend persönlich und nicht im Namen des Vereins ausgesprochen hat.

Wir wissen auch, dass M-Soccer Management mit weiteren Sponsoren sehr weit in der Planung für ein Trainingslager zur Vorbereitung jetzt im Winter war; dies wurde aufgrund der aktuellen Situation abgesagt. Ein Mitglied des Ehrenrats oder des Verwaltungsrats kennen wir nicht, da bis Heute keine Person dieser Ämter sich bei uns als Mannschaft vorgestellt hat. Wir können es nachvollziehen, dass dies vielleicht auch nicht deren Aufgabe ist, dennoch erwarten wir hier ein bisschen Fingerspitzengefühl für die Lage, in der wir uns als Mannschaft befinden.

Die Vorstandsmitglieder Herr Kahstein und Herr Röthig waren auch nie in der Kabine, es gab nur entweder zufällige und spontane Begegnungen auf dem Vereinsgelände oder ein Kontakt unsererseits mit der Bitte um Aufklärung der Gehaltszahlungen; ohne Erfolg. Wir möchten zwei dieser zufälligen und spontanen Begegnungen ansprechen, da diese am Ende dafür gesorgt haben, dass dieser offene Brief verfasst wird. Vor dem letzten Spiel im Dezember gegen Sportfreunde Lotte kam Herr Kahstein kurz vor Abreise am Vereinsgelände auf uns zu und sprach bereits das Thema Insolvenz an. Der perfekte Zeitpunkt wohl seiner Meinung nach.

Gestern, am 09.01.2025, nahmen wir als Mannschaft erneut Kontakt zum Vorstand auf, um über unsere offenen Gehälter zu sprechen und zu erfragen, wann wir damit planen können, da wirklich einige von uns sich Gelder bei Familie und Freunden geliehen haben und kein Gesicht mehr diesen Menschen gegenüber haben, da dies ohne Gehaltseingang nicht zurückbezahlt werden können. Der Vorstand in Person von Herr Kahstein war ganz verwundert das wir doch Gehälter haben möchten und gab uns den Tipp, uns doch ganz schnell einen anderen Verein zu suchen, da die Insolvenz vor der Tür steht. Weiter holte er aus und ergänzte, dass wir auch momentan alle nicht versichert sind, da die Sozialversicherungen usw. seit mehreren Monaten nicht bezahlt wurden.

Mit einem respektlosen Ton dann hinterher, 9 Punkte Abzug kriegt ihr doch hin, wenn ihr doch bleiben wollt. Anschließend beendete er das Gespräch und gab noch an, dass er und Herr Röthig weiter im Amt bleiben und die Insolvenz begleiten werden. Wir haben anschließend Herr Thomas Platzer, den Vorstandsvorsitzenden, damit konfrontiert und er war ganz verwundert über die beschlossene Insolvenz und verneinte uns dies ganz klar. Sehr offen und gesprächsbereit nahm er das Gespräch an, wo es auch emotional wurde. Außerdem gab er an, dass er aktuell mit einem neuen Steuerberater die Gehaltsabrechnungen der letzten Monate aufarbeitet und schnellstmöglich bereitstellen wird. Zu den nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen konnte er sich nicht äußern, da er uns mitteilte, keinen Zugang in der Geschäftsstelle zu haben und diesbezüglich keinerlei Einsicht in die Geschehnisse bekommt.

Da sind wir an dem Punkt, wo wir als Mannschaft sagen, ES REICHT !!! Ein Vorstandsmitglied in Person von Herr Peter Kahstein, der anscheinend von Fussball und Mannschaftsport keinerlei Ahnung und Erfahrung hat, fragt einige von uns bei einer Begegnung am Vereinsgelände, ob wir ihn aufklären können, wieso das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und unseren KFC Uerdingen ein Derby ist und wieso so viele Fans erwartet werden. Wir haben diese Saison viel durchgemacht, was an den Spieltagen nicht zu sehen ist aber innerhalb der Trainingswoche herausfordernd war.

Ungewaschene Klamotten, trainieren mit Privatklamotten wie ein Kreisligist, keine Bälle, weil der Ausstatter Capelli nicht liefert aufgrund offener Rechnungen, fehlende Lohnabrechnungen bis hin zum Punktverlust des gewonnenen Spiels in Wuppertal usw…

Bei allem haben wir immer noch als Mannschaft funktioniert und nicht aufgegeben, diesen historischen Verein so zu vertreten, wie er es verdient. Wir sind sogar fest davon überzeugt, dass wir in einem gesunden Umfeld das eine oder andere Spiel, das wir knapp verloren haben, gewonnen hätten und heute tabellarisch ganz woanders stehen würden, als wir es aktuell tun. Für viele waren wir Absteiger Nummer 1, für andere war das Ziel die Klasse zu halten Wir als Mannschaft haben aber immer eher nach oben als nach unten geschaut, weil wir wissen, was wir können, weil wir wissen jeden Gegner schlagen zu können und weil wir wissen das wir mit unseren Fans im Rücken in unserer Burg für jeden Gegner ein Brett sind. Wir sind eine Mannschaft, die im Sommer komplett (bis auf 4 Spieler unter uns) neu zum Verein gestoßen sind. Dabei sind Spieler unter uns, die aus dem Ausland kommen und nur wegen der Anstellung des Vereins in Krefeld leben; das bedeutet der Lebensmittelpunkt hat sich für einige von uns dementsprechend verändert.

Einige von uns fahren 100km pro Strecke am Tag zum Training und zurück. Auch diese Gegebenheiten interessieren hier anscheinend niemanden und da bitten wir um ein bisschen Empathie und Respekt gegenüber den Mitmenschen, wie würde jede einzelne Person, die diesen Brief liest, sich in unserer Situation fühlen? Herr Mehmet Eser und seine Agentur ist für uns 24/7 erreichbar und hilft uns allen wirklich enorm, den Fokus und die Motivation nicht zu verlieren. Einige unter uns haben auch Angebote von anderen Vereinen, glauben aber an ein gutes Ende und die Fortsetzung unserer sportlichen Ziele. Mit einer Insolvenz ist dies nicht mehr gewährleistet und wir möchten einfach nur verstehen, wieso werden mit uns Verträge unterschrieben und ausgemacht, wenn diese kurze Zeit später nicht mehr respektiert werden.

Unser Trainerteam hat sich seit dem Sommer auch bekannterweise verändert; unser Trainer war zwischenzeitlich für eine längere Zeit tagtäglich mit uns allen allein auf dem Platz; selbst in der jeder Kreisligamannschaft gibt es einen Co-Trainer usw… Dann sind schließlich im November Zwei Co-Trainer dazu gekommen, um das Trainerteam zu erweitern und wie wir mitbekommen haben, haben diese bis heute keinen Vertrag bekommen.

Aber ein Zeugwart, Schwager von Vorstandsmitglied Herr Röthig, hat hier Vorrang; laut Herr Röthig arbeitet er auf Probe, laut eigener Aussage als Vollzeitangestellter bereits angestellt. Am Ende ist es vielleicht nicht unser Recht diese Themen so anzusprechen, aber wenn ein Mitglied unseres Teams, in dem Fall unsere beiden Co Trainer so hingehalten werden, können wir das nicht so mit ansehen. Unser Torwart Trainer Dennis Grüger ist bereits zurückgetreten, auch dies ist noch nicht öffentlich gemacht worden. Er hat sich von uns bereits verabschiedet und kann die tägliche Fahrt von Gelsenkirchen nach Krefeld nicht weiter finanzieren laut seiner Aussage bei seiner Verabschiedung. Wir möchten nicht weiter in Themen hineingehen, die uns als Mannschaft mit einfachen Worten nichts interessieren, aber es war längst überfällig, unsere Meinung als Mannschaft in dieser schwierigen Lage kundzutun. Wir haben mittlerweile das Gefühl, das wir als Mannschaft, indirekt in diesem Machtkampf hineingezogen werden.

Auf der einen Seite die respektlosen Kommentare von Herr Kahstein und das respektlose Verhalten von Herrn Rötihg; auf der anderen Seite ein offenes Ohr von Herrn Platzer und natürlich Mehmet Eser, der für uns mittlerweile unverzichtbar ist. Wir haben das Gefühl, uns wurde bereits zweimal gezielt das Thema Insolvenz mitgeteilt, damit wir von uns aus die Entscheidung treffen, nicht mehr auf den Platz zu gehen und zu trainieren. Wir möchten uns dabei klar mit den Tugenden, mit denen wir erzogen worden sind im Sinne des Mannschaftssports, wie folgt verabschieden.

Der Leistungssport ist aber auch deshalb gesellschaftlich so wichtig, weil er wichtige Tugenden und Werte vermittelt: Leistungsbewusstsein, Zielstrebigkeit, Disziplin, Fair Play und Teamgeist zum Beispiel. Zu guter Letzt, unser Appell an die Empfänger dieses Briefes Wir bitten als Arbeitnehmer dieses Vereins um sofortige Aufklärung dieser Ausnahmesituation und gleichzeitig um Mitwirkung, in der Rückrunde wieder endlich nur noch sportliche Ausrufezeichen zu setzen, das ist unser Ziel und um dies zu erreichen, benötigen wir dringend Unterstützung von allen, die sich mit unserem KFC identifizieren.

Mit sportlichen Grüßen Eure Mannschaft Krefeld, den 10.01.2025