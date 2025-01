Die U23 von Schalke 04 hat die Vorbereitung auf die Regionalliga-Restserie aufgenommen. So sah die Personalsituation aus.

Die U23 von Schalke 04 steht vor einem wichtigen Halbjahr. Der Abstieg aus der Regionalliga West droht und soll in jedem Fall vermieden werden. Inzwischen haben die Königsblauen die Vorbereitung auf die Restserie aufgenommen.

"Wir wissen, was wir in der Rückrunde vor uns haben, dementsprechend war die Winterpause etwas intensiver als üblich, die Jungs mussten viele Läufe und individuelle Trainingseinheiten absolvieren. Unsere Vorbereitung ist mit drei Wochen verhältnismäßig kurz", erklärte Trainer Jakob Fimpel gegenüber Vereinsmedien.

Beim Trainingsauftakt am Samstag gab es gute Nachrichten: Mit Yannik Tonye, Niklas Frese und Tim Giesen wirkten drei Spieler mit, die länger verletzt ausgefallen waren. Personalprobleme sind einer der Gründe, aus denen die Mannschaft von Fimpel sich überhaupt in einer misslichen Tabellenlage befindet.

Außerdem standen zwei Talente auf dem Rasen, die etatmäßig dem Profikader angehören. Es handelt sich um Vitalie Becker und Luca Podlech. Der Verein hatte bereits kommuniziert, dass die Youngster die Vorbereitung mit der U23 bestreiten werden.

Der 19 Jahre alte Torhüter Podlech hat im Zweitliga-Team keine Perspektive auf Einsatzzeiten. Er soll in der Regionalliga Spielpraxis sammeln. Dass S04 große Stücke auf den gebürtigen Gelsenkirchener hält, zeigte seine Vertragsverlängerung vor einigen Tagen.

Auch Linksverteidiger Becker weilt nicht mit den Profis in Belek. Der 19-Jährige verpasste die gesamte Hinrunde aufgrund einer Verletzung. In der U23 soll er behutsam weiter aufgebaut werden. Eigentlich ist mit Ibrahima Cissé ein weiterer Profi im U23-Betrieb eingeplant. Der Innenverteidiger spielt im Lizenzteam keine Rolle mehr. In einer Mitteilung machten die Schalker keine Angaben zu Cissé - er fehlt in der Personalauflistung zum Trainingsstart im Unterbau.

Derweil vermeldete der Revierklub, dass Tidiane Touré (krank), Yassin Ben Balla (private Gründe) sowie der Langzeitverletzte Felix Allgaier beim Auftakt fehlten. Das gilt ebenso für Seok-ju Hong. Der Stürmer darf sich im Profitrainingslager beweisen.

Knapp drei Wochen Vorbereitungszeit bleiben der U23, ehe der Ball in der Regionalliga wieder rollt. Am 25. Januar gastiert der Tabellenvorletzte beim KFC Uerdingen.