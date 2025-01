Zweitligist Schalke 04 bindet das nächste Talent. Für den jungen Torwart ist es eine Herzensangelegenheit. In der Rückrunde wird er zunächst in der U23 auflaufen.

Schalke 04 hat eine weitere Vertragsverlängerung mit einem Eigengewächs vermeldet. Nach Max Grüger bleibt auch Luca Podlech langfristig im Verein. Das Arbeitspapier des 19-Jährigen lief ursprünglich bis zum Ende dieser Saison. Jetzt einigte sich der Klub mit dem jungen Torhüter auf eine Zusammenarbeit bis 2028.

Die Vertragsdauer zeigt, dass der Fußball-Zweitligist von Podlech überzeugt ist, obgleich es noch dauern dürfte, ehe der Youngster seine Chance bei den Profis erhält. „Wir sehen bei Luca großes Entwicklungspotenzial, deshalb freuen wir uns über die langfristige Verlängerung“, erklärt Sportdirektor Youri Mulder. „Luca ist zielstrebig, fleißig und identifiziert sich als Junge aus Gelsenkirchen total mit Schalke 04. Mit seinen zwei Metern hat er für einen Torhüter eine optimale Größe.“

In der Torhüter-Hierarchie von S04 nimmt Podlech hinter Justin Heekeren und Ron-Thorben Hoffmann die Position drei ein. Der gebürtige Gelsenkirchener kam im vergangenen Sommer aus der Knappenschmiede in den Seniorenbereich. Erste Erfahrungen sammelte er in der Schalker U23, neun Regionalliga-Partien bestritt Podlech in der Hinrunde.

Zukünftig wollen die Königsblauen den jungen Schlussmann weiter mit Spielpraxis in der zweiten Mannschaft ans Zweitliga-Team heranführen. Er wird die Vorbereitung auf die Rückrunde unter U23-Trainer Jakob Fimpel bestreiten.

Obwohl Podlech noch ohne Einsatz bei den Profis ist und nur einmal zum Kader gehörte, ist er in Fankreisen beliebt. Er identifiziert sich schließlich voll mit dem Verein, ist seit Kindestagen Fan. Als Schalke vor einigen Wochen beim SC Paderborn gewann (4:2), feierte Podlech im Gästeblock. „Ich möchte mich für das Vertrauen aller Verantwortlichen bedanken. Es ist für mich der Antrieb, täglich im Training und in den Spielen mein Bestes zu geben. Wir haben meinen weiteren Weg klar besprochen. Ich will lernen und mich weiter verbessern“, sagt der U17-Meister von 2022 zu seiner Vertragsverlängerung. „Schalke 04 ist mein Verein. Ich war schon immer Fan, bin immer regelmäßig ins Stadion gegangen. Umso mehr freue ich mich, Teil des Clubs zu bleiben.“