Seit Montag, 6. Januar 2025, befindet sich der KFC Uerdingen wieder im Training. Ein Probespieler war auch dabei.

Erst am Wochenende hatte der KFC Uerdingen den Hallen-Stadtmeister-Titel gewonnen. Am Montag, 6. Januar, bat Cheftrainer René Lewejohann dann seine Profis zum ersten Aufgalopp in 2025.

"Die U19 hat uns bei der Stadtmeisterschaft super vertreten und sich den Titel geholt. Der KFC ist die Nummer eins in Krefeld und das haben die Jungs auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ein großes Lob an unseren Nachwuchs", betont Lewejohann gegenüber RevierSport.

Am Montag ging es dann für die Regionalliga-Mannschaft auf den Rasen. Mit dabei war auch Dennis Lerche. Der Stürmer stammt aus Krefeld und will den FC Rot-Weiß Erfurt verlassen - RevierSport berichtete.

"Das war ein guter Auftakt. Alle Spieler waren an Bord und voller Tatendrang. Und Dennis? Er hat mich angerufen und gefragt, ob er mittrainieren kann. Er ist ein Krefelder Junge und das machen wir dann gerne. Ob mehr daraus werden kann, werden die nächsten Wochen zeigen", erklärt Lewejohann.

Mit Blick auf mögliche Zu- und Abgänge sowie das Ziel für 2025 sagt der KFC-Trainer, den RevierSport mit zum Regionalliga-West-Coach der Hinrunde 2024/2025 wählte: "Das Ziel ist es jeden Einzelnen und die Mannschaft in der Entwicklung stetig voranzutreiben, sodass wir unser Ziel, schnellstmöglich den Klassenerhalt zu erreichen, schaffen. Darüber hinaus halten wir natürlich Ausschau, um uns qualitativ im Kader zu verbessern, aber bei etwaigen Veränderungen muss es auch finanziell und charakterlich immer passen."

Lewejohann weiter: "Ansonsten sehe ich kein Problem darin, dass wenn wir nicht nachlegen können, wir mit demselben Kader in die Rückrunde gehen und unser Ziel erreichen. Einfach kann jeder! Positiv stimmt mich, dass wir da in jedem Spiel immer eine gefestigte defensive Grundorganisation hatten und bis auf zwei Spiele jede Partie sehr eng bestreiten konnten. Das ist die Basis, um in der Liga zu bestehen."