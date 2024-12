Nach nur einem halben Jahr sollen sich im Januar 2025 die Wege von Rot-Weiß Erfurt und Stürmer Dennis Lerche trennen.

Dennis Lerche hatte sich mit sieben Toren in acht Spielen für den SSV Jeddeloh in der Regionalliga Nord für einen größeren Klub empfohlen. Der Stürmer wechselte im Sommer 2024 zum "RWE des Ostens" - FC Rot-Weiß Erfurt.

Nach rund sechs Monaten in Erfurt blickt Lerche auf eine enttäuschende Bilanz zurück. 19 Spiele, sechs Tore, sieben Vorlagen - hört sich zwar gut an - aber: davon erzielte der 29-Jährige vier Treffer und drei Assists in einem Pokalspiel, in dem Erfurt 13:0 gewann.

In der Liga kommt der Stürmer gerade einmal auf eine Bude und drei Torvorlagen. Der Regionalliga-Nordost-Verein legte dem Stürmer, der eigentlich noch bis zum Sommer 2026 an den FC RWE gebunden ist, einen Wechsel im Januar 2025 nahe.

"Vorweg mal: Erfurt ist ein geiler Klub mit unfassbaren Fans. Die Bedingungen sind hier auch so, wie ich es mir im Profifußball vorstelle. Aber letztendlich bin ich hier sportlich gesehen, fehl am Platz. Wir spielen keinen offensiven Fußball, wo ein Stürmer wie ich gefragt wird. Es kommen kaum Flanken von außen und ein Angreifer hat in unserem Spiel wenige Abschlussmöglichkeiten. Zudem will ich einfach mehr Spielminuten haben", erklärt Lerche, der bis dato 646 Einsatzminuten für Erfurt in der Regionalliga Nordost verbuchte.

Lerche, der in den letzten Monaten mehr als 20 Kilogramm abspeckte und sich körperlich in absoluter Topform befindet, sagte gegenüber RevierSport, dass er im Winter ablösefrei gehen kann. Der werdende Familienvater meinte: "Ich würde natürlich gerne in den Westen zurück. Auf der anderen Seite bin ich Profi und ich weiß, dass das kein Wunschkonzert ist. Ab sofort stehe ich den Vereinen auf jeden Fall zur Verfügung und bin für eine neue Herausforderung bereit."

Lerche spielte bis dato für Klubs wie die SG Wattenscheid (45 Spiele, 23 Tore), TuS Bövinghausen (15, 2), VfB Frohnhausen (10, 7), SC St. Tönis (9, 2), VfB Uerdingen (6, 2), KFC Uerdingen (5, 0) und SSV Jeddeloh (8, 7) sowie aktuell Rot-Weiß Erfurt.