Der FC Schalke 04 möchte offenbar etwas mehr Erfahrung für die U23-Auswahl. Ein Mittelfeldspieler verstärkt das Regionalliga-Team der Königsblauen.

Wenige Stunden vor dem wichtigen Abstiegsduell in der Regionalliga West gegen Türkspor Dortmund (Freitag, 19.30 Uhr, live im RS-Ticker) hat der FC Schalke 04 einen erfahrenen Mann für die U23-Mannschaft verpflichtet.

Yassin Ben Balla verstärkt die Mannschaft von Chef-Trainer Jakob Fimpel und ist bereits am Freitagabend spielberichtigt.

„Yassin überzeugt mit seiner Athletik und Dynamik. Er ist ein zweikampfstarker und erfahrener Fußballer, der nicht nur unserem Spiel im Zentrum guttun wird“, sagt Fimpel über den Neuzugang und betont: „Wir hatten sehr gute Gespräche miteinander. Ich bin überzeugt, dass er uns auf und neben dem Platz sofort helfen wird.“

Ben Balla war zuletzt vereinslos, weshalb Schalke II nicht bis zur Winterpause warten musste. Bis vergangenen Sommer stand der 28-Jährige beim SV Sandhausen unter Vertrag.

Nach dem MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig, FC Ingolstadt und dem SV Darmstadt 98 war dies bereits die fünfte Station für den Franzosen, seit seinem Abschied von Rot-Weiß Oberhausen, wo er sich zwischen 2017 und 2019 einen Namen gemacht hatte.

Nachdem er bei den französischen Klubs RC Lens und Amiens sowie beim FC Zürich in der Schweiz ausgebildet wurde, sammelte er in Deutschland bei RWO die ersten Erfahrungen im Herrenfußball: In 81 Partien für die Kleeblätter (72 in der Regionalliga West) erzielte er 14 Tore und empfahl sich für höhere Aufgaben.

Doch obwohl Ben Balla es anschließend auf 42 Einsätze in der 2. Bundesliga (28 für Eintracht Braunschweig und 13 für den SV Darmstadt) und 65 in der 3. Liga (33 MSV Duisburg, 32 SV Sandhausen) bringen würde, hielten seine Engagements nie länger als eine Saison.

Beim FC Schalke 04 möchte man nun von seinen Erfahrungen in Fußball-Deutschland, insbesondere aber in der Regionalliga West, profitieren.

Dass Ben Ball bereits am Freitag zu Verfügung steht, ist übrigens nicht unerheblich. Für das Kellerduell gegen Türkspor steht Fimpel nur ein kleiner Kader zur Verfügung: Thimothé Rupil ist mit der luxemburgischen Nationalmannschaft unterwegs, Tim Schmidt ist nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen die U23 des SC Paderborn 07 (0:4) gesperrt. Immerhin: Stürmer Pierre-Michel Lasogga und Tidiane Touré sind fest eingeplant.