Die U23 des FC Schalke 04 ist Vorletzter der Regionalliga West und spielt am Freitagabend beim Schlusslicht Türkspor Dortmund: „Es ist eine besondere Situation.“

Wer beim Mittwochstraining der U23 des FC Schalke 04 vorbeigeht, hat es schwer, sich nicht von der guten und kämpferischen Stimmung auf Rasenplatz 4 an der Geschäftsstelle anstecken zu lassen. Aber das gehört in den Wochen vor den Spielen auch jeweils zum Plan von Trainer Jakob Fimpel: „Es ist für uns im Moment eine anspruchsvolle und herausfordernde Situation. Wir wollen eine gute Trainingsarbeit machen und die Jungs mental dahin zu bekommen, dass sie mit einem guten Gefühl in die Spiele gehen.“

Für das nächste Spiel, eine Nachholpartie vom zwölften Spieltag, werden sie das besonders brauchen. An diesem Freitag (15. November, 19.30 Uhr im Ischelandstadion Hagen) bestreitet Schalkes U23 eine Partie, die im Erfolgsfall mehr als nur drei Punkte bieten kann.

Es spielt der Tabellenletzte, der Aufsteiger Türkspor Dortmund, gegen die U23 des FC Schalke 04 – und die ist nach einer für Fußball-Verhältnisse endlos langen Serie ohne Sieg (zwölf Spiele) Vorletzter.

Jakob Fimpel bringt die Wichtigkeit dieses Spiels aus Schalker Sicht so auf den Punkt: „Das Spiel hat natürlich eine enorme Bedeutung, das soll für uns der Wendepunkt werden. Wir werden alles reinschmeißen für ein gutes Ergebnis.“

Der Trainingsplatz am Mittwoch war gut gefüllt – vier Probespieler waren dabei. „Das hebt die Qualität, weil du anders trainieren kannst“, so Fimpel. Aber die Trainingswochen seien grundsätzlich gut. „Jetzt gilt es, das auch in die Spiele zu transportieren.“

Die Schalker, so Fimpel, fühlen sich gut vorbereitet auf das Kellerduell am Freitag bei Türkspor Dortmund, und: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Es ist eine besondere Situation, auch wegen der äußeren Bedingungen. Es wird wenig Licht sein auf dem Platz, es sind schwierige Bedingungen, aber wir sind bereit, das anzunehmen.“

„Die Spiele der letzten Zeit sind früh komplett gegen uns gelaufen“

Zuletzt gegen Paderborn lagen die Schalker wieder einmal schnell zurück, und schon kurz darauf musste Schmidt wegen einer Notbremse vom Platz, es war der fünfte Platzverweis gegen die Schalker im 14. Spiel. Fimpel: „Die Spiele in der letzten Zeit sind früh komplett gegen uns gelaufen. Wenn du nach 15 Minuten eine Rote Karte hast, dann ist es schwer für eine junge Mannschaft, in der Situation, sich selbst da rauszukämpfen, dann kommen die Schläge einer nach dem anderen.“

Für das Kellerduell bleibt es bei den Schalkern bei einem kleinen Kader. Thimothé Rupil ist mit der luxemburgischen Nationalmannschaft unterwegs, Tim Schmidt ist nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen die U23 des SC Paderborn 07 (0:4) gesperrt. Aber Stürmer Pierre-Michel Lasogga und Tidiane Touré sind fest eingeplant, mit längeren Einsatzzeiten als noch gegen Paderborn, hofft Fimpel.