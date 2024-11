Rot-Weiß Oberhausen hat im Titelkampf einen kleinen Rückschlag erlitten. Beim abstiegsbedrohten Vize-Meister 1. FC Bocholt musste sich RWO mit einem 1:1-Remis begnügen.

Zwei Siege, zwei Remis: So lautet die RWO-Bilanz der letzten vier Begegnungen. Nach den Dreiern gegen Wiedenbrück (3:1) und Schalke II (2:1) folgte nach dem 2:2-Remis gegen Rödinghausen auch beim 1. FC Bocholt eine Punkteteilung. 1:1 hieß es nach 90 Minuten vor 2575 Zuschauern am altehrwürdigen Hünting.

Rot-Weiß Oberhausen kam richtig gut ins Spiel im Stadion am Hünting. Von den Bocholtern war zunächst wenig zu sehen. So dann auch die erste RWO-Chance nach 18 Minuten: Eric Gueye kam halblinks im Strafraum zum Torschuss, Lucas Fox rettet gerade noch so zur Ecke.

Dann die Hausherren: Der starke Raphael Assibey-Mensah (25.) wurde auf die Reise geschickt und band zwei Gegenspieler, nach gut 30 Metern suchte er Cedric Euschen, der in der Mitte auf das Anspiel wartete, doch Michel Niemeyer rettete RWO vor einem gefährlichen Bocholter Abschluss.

Und wieder die von Minute zu Minute verbesserten Bocholter: Euschen (31.) dribbelte sich durch die gesamte Oberhausener Hintermannschaft, verpasste allerdings den Zeitpunkt zum Schuss. Assibey-Mensah übernahm das für ihn und schlenzte den Ball auf das Gehäuse von Kevin Kratzsch. Knappe Geschichte.

Die Statistik zum Spiel: 1. FC Bocholt: Fox - Hanke, Donner, Janssen, Akritidis (90. Lunga) - Assibey-Mensah, Barak (46. Dörfler), Wellers (71. Shubin), Lorch - Holldack, Euschen (84. König) Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Niemeyer, Klaß, Öztürk - Gueye, Yalcin, Demirarslan (80. Berisha), Schlax - Donkor, Ezekwem (65. Kesim), Bonga Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski Tore: 0:1 Bonga (40., Elfmeter), 1:1 Assibey-Mensah (50.) Gelbe Karten: Akritidis, Holldack - Schlax, Demirarslan Zuschauer: 2575

Das musste das 1:0 sein! Marvin Lorch (38.) verpasste aber die Riesenchance. Assibey-Mensah, der unfassbar aktiv war, spielte den Ball scharf in die Mitte, wo der Ex-Oberhausener Lorch einlief und es unbedingt mit dem Außenrist probieren wollte - falsche Entscheidung! So rollte die Kugel an ihm vorbei und der Flügelspieler schlug ein Luftloch. Da war deutlich mehr drin und das ärgerte auch die Bocholter Fans.

Diese sollten sich zwei Minuten später noch mehr ärgern. Denis Donkor schoss Ali Barak an den Arm und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Luca Schlax ließ sich diese Elfmeter-Chance nicht nehmen und verwandelte - 1:0 für Oberhausen (40.).

Vor der Halbzeit dann beinahe noch der Ausgleich: Oberhausen bekam Assibey-Mensah einfach nicht in den Griff. Nach einem Konter ließ der Bocholter Flügelflitzer Nico Klaß ganz alt aussehen und dribbelte auf die Kette zu, sein Übersteiger war dann einer zu viel und Tanju Öztürk konnte noch klären.

Kurz nach Wiederbeginn belohnte sich Assibey-Mensah dann mit einem Tor und traf nach feiner Vorarbeit von Euschen zum 1:1 nach 50 Minuten.

RWO machte nach dem Ausgleich wieder mehr fürs Spiel. Fox rettete gegen Cottrell Ezekwem, der den FCB-Keeper nach einer Niemeyer-Flanke per Kopf prüfte.

Dann die 62. Minute: Da war so viel mehr drin für RWO! Der Konter lief über Elias Demirarslan, der Tarsis Bonga schickte. Anstatt Bonga seinen Partner Ezekwem in Szene zu setzen, rannte er alleine auf Fox zu und verstolperte.

RWO erzielte in der 76. Minute durch Gueye noch ein knappes Abseitstor. So blieb es letztendlich bei einem gerechten 1:1-Unentschieden.