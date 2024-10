In der Regionalliga Nord musste sich Teutonia 05 Ottensen zu Hause gegen den Liga-Rivalen Phönix Lübeck mit 1:9 geschlagen geben. Mittendrin: Marvin Ajani.

Was für ein historisches Debakel für Teutonia 05 Ottensen! Der Nord-Regionalligist kassierte im Heimspiel gegen Phönix Lübeck eine 1:9-Klatsche. Bereits nach 57 Minuten stand es 0:7. Für Ottensen war es die höchste Niederlage seit Datenerfassung (zuvor 0:8 gegen Leverkusen, 2023). Doch wie kam diese Demütigung vor eigenem Publikum überhaupt zustande?

Kurioserweise trennten beide Teams vor dem Duell gerade einmal drei Punkte. Die Hausherren hatten somit tatsächlich die Möglichkeit, die Lübecker zu überholen. Davon war der Regionalligist aber dann meilenweit entfernt. Die Niederlage wurde nach 51 Sekunden durch einen ehemaligen Duisburger eingeleitet: Marvin Ajani, Rechtsverteidiger von Ottensen, leistete sich einen haarsträubenden Fehlpass und legte den Ball unfreiwillig im Zentrum für Tony Lesueur auf, der die frühe Führung für die Gäste erzielte.

Phönix Lübeck spielte sich anschließend in einen Rausch und führte schon zur Halbzeit mit 3:0. Die Pausenführung hätte viel deutlicher ausfallen können, aber Stürmer Obinna Iloka vergab mehrere gute Chancen. In der zweiten Hälfte machte es Iloka besser und erzielte einen Doppelpack. Erfolgsreichster Torschütze an diesem Sonntagnachmittag war Jonathan Stöver mit einem Viererpack und einem lupenreinen Hattrick in nur elf Minuten.

Als Nico Poplawski zum 9:1 für die "Adler" traf (88.), skandierte der Gäste-Anhang: "Einer geht noch, einer geht noch rein…" Die Chancen waren auch da, aber die Teutonen hatten Glück, dass Schiedsrichter Tim-Alexander Strampe pünktlich abpfiff und somit zumindest eine zweistellige Klatsche verhinderte.

Ajani spielte zwei Jahre lang für den MSV Duisburg

Für Marvin Ajani war es natürlich ein ganz bitterer Tag. Der 31-Jährige leitete die historische Niederlage mit seinem Fehlpass ein und wurde dann in der 60. Minute beim Stand von 0:7 ausgewechselt. Von 2021 bis 2023 spielte er noch in der 3. Liga für den MSV Duisburg und war in 75 Partien an 13 Treffern direkt beteiligt.

Am Ende der Saison 2022/23 erhielt Ajani, der rechts defensiv sowie offensiv spielen kann, beim MSV kein neues Arbeitspapier und musste die Meidericher verlassen. Nach einem kurzen Intermezzo beim Halleschen FC schnürt der Allrounder seit Ende Juli die Schuhe für Teutonia 05 Ottensen.