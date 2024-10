Der SC Wiedenbrück ist nach der Freistellung von Thomas Stratos weiter auf der Suche nach einem Nachfolger. Dieser könnte noch auf sich warten lassen.

Der abstiegsbedrohte SC Wiedenbrück zog nach nicht einmal einem Drittel der Saison die Trainer-Reißleine: Thomas Stratos, der am 9. Oktober 2024 58 Jahre alt wird, musste gehen. RevierSport berichtete.

Dabei war der ehemalige Bundesligaspieler erst im Sommer 2024 nach Wiedenbrück zurückgekehrt. Stratos arbeitete schon zwischen 2008 und 2012 an der Rietberger Straße.

"Wir belohnen uns nur für den großen Aufwand nicht. Da fehlt einfach die Erfahrung. Aber die Jungs machen das wirklich hervorragend. Sie trainieren hart, hören gut zu und setzen die Dinge, die wir zusammen erarbeiten, in den Spielen um", sagte Stratos noch vor dem Gang zum MSV Duisburg im RevierSport. Nach den Niederlage in Meiderich, gegen Lotte und dem 1:3 im Derby gegen FC Gütersloh war dann für ihn Schluss.

"Die Gründe für die Trennung waren vielfältig und ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Sportlich sind wir trotz aller Probleme aber nicht so weit, wie wir uns das erhofft hatten. Aus der Diskussion heraus haben wir uns dann letztlich dafür entschieden, es in der Konstellation nicht weiterlaufen zu lassen, sondern einen neuen Impuls setzen zu wollen. Ich hatte gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Thomas Stratos. Leider hat es diesmal nicht geklappt", erklärt Vorstand Dominik Jansen im "Kicker"-Gespräch.

Der neue Coach muss die Gegebenheiten bei uns vor Ort annehmen. Wir sind keine Profis und trainieren erst nachmittags. Auch werden wir im Winter nicht mal eben vier neue Spieler verpflichten können Dominik Jansen

Der 42-Jährige gab auch zu, dass Stratos' Spielphilosophie gut war - nur die Punkte fehlten. Jansen: "Sportlich sah es in den Spielen oft gar nicht so schlecht aus. Wir müssen aber bei der Chancenverwertung zulegen und im letzten Drittel durchschlagskräftiger werden."

Einen Nachfolger für Stratos gibt es noch nicht. Aber dafür viele Bewerber. Jansen ist sich aber noch nicht sicher, ob sich die Bewerber auch im Klaren sind, was sie in Wiedenbrück erwartet.

"Es haben sich bereits eine ganze Menge an Kandidaten gemeldet. Das Interesse, in der Regionalliga West als Trainer zu arbeiten, ist groß. Mit einigen standen wir bereits im Sommer in Kontakt. Der neue Coach muss die Gegebenheiten bei uns vor Ort annehmen. Wir sind keine Profis und trainieren erst nachmittags. Auch werden wir im Winter nicht mal eben vier neue Spieler verpflichten können", erzählt Jansen dem "Kicker".

Sportdirektor Oliver Zech und die Co-Trainer Mariusz Rogowski sowie Tobias Brockschnieder sollen zunächst einmal die Mannschaft führen - eventuell sogar in den kommenden Wochen.

Jansen verrät: "Wir sind derzeit dabei, uns beim Westdeutschen Fußballverband um eine Ausnahmegenehmigung zu kümmern", so Jansen. "Oliver kennt das Team gut. Da er langjähriger Spieler bei uns war und mit einigen Jungs noch zusammengespielt hat, erhoffen wir uns, dass er die Mannschaft mit einer etwas anderen Ansprache schnell erreicht und die richtigen Handgriffe tätigt."