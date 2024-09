Der SC Wiedenbrück reist am Samstag (21. September, 14 Uhr) zum MSV Duisburg. Wir haben mit Thomas Stratos gesprochen.

Fünf Punkte nach sieben Spielen: Das hört sich natürlich nicht so gut an. Aber im Fall des SC Wiedenbrück muss man das bisher Geleistete und auch an Punkten erkämpfte positiv sehen.

Denn der SC Wiedenbrück hat nach RevierSport-Informationen mit gerade einmal 240.000 Euro den kleinsten Etat der Regionalliga West. Das wäre auch in der Oberliga nicht mehr als ein Mittelmaß-Wert. Zur Erinnerung: Wiedenbrücks langjähriger Mäzen Burkhard Kramer hat nach vielen Jahren seinen Rücktritt als potenter Sponsor erklärt.

Und: Die Wiedenbrücker haben nicht nur schon fünf Punkte gesammelt, sondern sie spielen unter ihrem neuen und alten Trainer Thomas Stratos, der schon zwischen 2008 und 2012 an der Rietberger Straße arbeitete, einen sehr ansehnlichen Fußball. Laut dem 57-jährigen Stratos wäre da noch viel mehr drin gewesen.

"Gegen Wupperter sind wir die bessere Mannschaft. Wir belohnen uns nur für den großen Aufwand nicht. Da fehlt einfach die Erfahrung. Aber die Jungs machen das wirklich hervorragend. Sie trainieren hart, hören gut zu und setzen die Dinge, die wir zusammen erarbeiten, in den Spielen um", lobt Stratos.

Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Regionalliga für das junge Gemüse eine Übungsliga ist. Das kann nicht sein, dass man in der 4. Liga übt! Thomas Stratos

Wen der Ex-Profi (129 Spiele in der 1. und 100 Partien in der 2. Bundesliga) aber nicht loben kann und will, sind manche Schiedsrichter. In dem Fall sogar ein Linienrichter, den Stratos so richtig gefressen hat. "Ich fühle mich manchmal einfach nur hilflos. Und diese Hilflosigkeit macht mich sauer und wütend. Gegen Wuppertal müssen wir ein klares Tor bekommen, aber der Linienrichter sieht das anders. Diesen Herren hatten wir schon in den vergangenen Woche in einem unserer Spiele im Einsatz", poltert Stratos.

Weiter erklärt er: "Ich bin so lange dabei und habe wirklich ein Auge für die Situation. Ich würde mich ja nicht selbst anlügen, wenn ich mir nicht sicher wäre. Später wurde meine Sichtweise auch auf dem Video bestätigt. Aber der Linienrichter behaart wie ein kleiner Junge auf seiner Meinung und lässt den Chef raushängen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Regionalliga für das junge Gemüse eine Übungsliga ist. Das kann nicht sein, dass man in der 4. Liga übt!"

Am Samstag (21. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für Wiedenbrück zum MSV Duisburg. Dann vielleicht vor rund 20.000 Zuschauern. Stratos: "Ich hoffe, dass dann ein Schiedsrichter-Team anwesend ist, dass auch dem Druck der Tribünen gewachsen ist. Um uns als Mannschaft mache ich mir keine Sorgen. Die Jungs haben sich dieses Spiel verdient. Es ist ein Ligaspiel, kein Bonus- oder Pokalspiel. Wir fahren nach Duisburg, um Punkte mitzunehmen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere Leistung bringen werden. Dann werden wir sehen, wofür diese in Duisburg langt."