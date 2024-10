Kaum fallen die ersten Blätter im Herbst, da fliegen auch sehr oft einige Trainer von ihren Stühlen. In der Regionalliga West gab es nun die vierte Entlassung der Saison.

Ein Sieg, zwei Remis und sieben Niederlagen: Der SC Wiedenbrück hat nach der 1:3-Derby-Niederlage beim FC Gütersloh die Reißleine gezogen und Trainer Thomas Stratos vor die Tür gesetzt.

"Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir sind Thomas Stratos dankbar, dass er die schwierige Aufgabe im Sommer, ohne zu zögern, angenommen hat und die Mannschaft bis hierhin führte. Mit der Freistellung des Trainers wollen wir der Mannschaft noch einmal einen Impuls geben", kommentierte SCW-Sportchef Dominik Jansen den Vorstandsbeschluss.

Besonders bitter für Fußballlehrer Stratos: Obwohl die Leistungen in weiten Teilen überzeugten, in jedem Spiel ausreichend Torchancen vorhanden waren, blieben die Ergebnisse leider aus. Am Ende des Tages zählen aber eben nur die blanken Ergebnisse.

In den kommenden Wochen werden nun Oliver Zech, Mariusz Rogowski und Tobias Brockschnieder die Mannschaft betreuen und vorrangig auf das Spiel am kommenden Freitag - 11. Oktober, 19.30 Uhr - gegen Türkspor Dortmund vorbereiten.

"Thomas, vielen Dank, dass Du bei uns warst. Es war uns eine Ehre. Wir drücken Dir die Daumen, dass der Fußball für Dich noch viele weitere Abenteuer und spannende Aufgaben bereithält", heißt es in einer Pressemitteilung des SC Wiedenbrück.

Es sind erst zehn Spieltage in der Regionalliga West absolviert und die Stratos-Freistellung war schon die vierte Entlassung der laufenden Saison. Zuvor hatten bereits Türkspor Dortmund - Yakup Göksu ersetzte Sebastian Tyrala - Eintracht Hohkeppel, hier übernahm Iraklis Metaxas für Mutlu Demir, und der 1. FC Bocholt ihre Trainer vor die Tür gesetzt.

In Bocholt ersetzt aktuell Sportchef Christopher Schorch den entlassenen Björn Mehnert, für den noch ein Nachfolger gesucht wird. Nach RevierSport-Informationen ist Sunay Acar (zuletzt SV Straelen) der Favorit auf den noch freien Trainerposten am Hünting.