Die Sportfreunde Lotte haben Andreas Wiegel verpflichtet. Das sagt der ehemalige RWE-Profi zu seine Wechsel.

Am Dienstagvormittag (1. Oktober) hatte RevierSport berichtet, dass die Sportfreunde Lotte den vertragslosen Andreas Wiegel unter Vertrag genommen haben. Am Dienstagabend stellte der Regionalliga-West-Zweite den neuen Mann dann offiziell vor.

Der 33-jährige Rechtsverteidiger, der zuletzt bei Drittligist Rot-Weiss Essen unter Vertrag stand, kennt Sportfreunde-Coach Fabian Lübbers noch gut von seinen fußballerischen Anfängen: "Ich habe mit Fabian damals in der Jugend des SC Paderborn zusammengespielt."

Der 32-jährige SFL-Coach Lübbers meinte: "Ich kenne Andi Wiegel seit der U15 beim SC Paderborn. Er ist ja nur ein Jahr älter als ich. Wir leben nur einen Ort voneinander entfernt und haben uns mal auf einen Kaffee getroffen. Er ist zwar älter geworden, aber weiter der coole Typ von damals. Andi Wiegel wird für uns sportlich und menschlich ein absoluter Gewinn sein."

Nun ist Wiegel für das neue Kapitel bei den Sportfreunden bereit - diesmal als Spieler unter Coach Lübbers: "Toll, dass es jetzt wieder los geht. Ich werde bestmöglich versuchen, der Mannschaft weiterzuhelfen", erklärt der Defensivspezialist, der Lotte-Mannschaftskollege Kevin Holzweiler aus seiner Zeit in Essen bestens kennt. "Lotte hat echt super Typen im Team. Da möchte ich mich nahtlos einfügen!"

Für die Liga ist diese Sportfreunde-Nachverpflichtung auch eine Ansage. Lübbers betont: "Wenn du einmal da oben stehst, dann willst du nicht mehr weg. Wir haben Andi Wiegel verpflichtet, um uns nicht zu verschlechtern, sondern zu verbessern." Spätestens jetzt darf mit Lotte im Aufstiegskampf gerechnet werden.

Wiegel hat für Rot-Weiss Essen 57 Spiele (zwei Tore, drei Vorlagen) absolviert. Die meisten Partien in seiner Karriere bestritt er für den MSV Duisburg (82, 5, 9). Mit Lotte könnte er sich nun mit dem MSV um den Aufstieg in die 3. Liga duellieren.

In dieser war Wiegel 138 Mal am Ball, in der 2. Bundesliga kommt er auf 55 Einsätze. Hinzu kommen 72 Begegnungen in der Regionalliga.