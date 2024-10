14 Spieler haben Rot-Weiss Essen verlassen. Ein Profi war noch ohne neuen Arbeitgeber. Nun hat auch Andreas Wiegel eine neue Herausforderung gefunden.

Nach zwei Jahren bei Rot-Weiss Essen war im letzten Sommer Schluss für Andreas Wiegel an der Hafenstraße. Dabei besaß der Rechtsverteidiger noch einen bis zum 30. Juni 2025 gültigen Vertrag bei RWE.

Doch ein drittes RWE-Jahr blieb dem 33-Jährigen vergönnt. Trainer Christoph Dabrowski sah Wiegel nicht mehr in seiner Mannschaft. Nicht einmal am Trainingsbetrieb durfte der Defensivspezialist teilnehmen. Er musste sich individuell fithalten.

Vor Wochen dann die Einigung: RWE und Wiegel lösten das bis Sommer 2025 gültige Arbeitspapier auf. Und nun hat der in Paderborn lebende Familienvater eine neue Herausforderung gefunden.

Wie RevierSport erfuhr, wechselt Wiegel zu den Sportfreunden Lotte in die Regionalliga West. Am Dienstag (1. Oktober) wird er ab 15.30 Uhr auch seine erste Trainingseinheit am Lotter Kreuz abhalten. "Ja, das kann ich bestätigen. Das Training geht gleich los, deshalb bin ich kurz angebunden. Aber er ist ab sofort ein Lotte-Spieler", bestätigte Fabian Lübbers kurz vor der Dienstagseinheit.

Wenn du einmal da oben stehst, dann willst du nicht mehr weg. Wir haben Andi Wiegel verpflichtet, um uns nicht zu verschlechtern, sondern zu verbessern Fabian Lübbers

Weiter meinte der Lotter Erfolgstrainer, der die Sportfreunde in die Regionalliga West führte, und aktuell mit dem MSV Duisburg punktgleich nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses Platz zwei belegt: "Ich kenne Andi Wiegel seit der U15 beim SC Paderborn. Er ist ja nur ein Jahr älter als ich. Wir leben nur einen Ort voneinander entfernt und haben uns mal auf einen Kaffee getroffen. Er ist zwar älter geworden, aber weiter der coole Typ von damals. Andi Wiegel wird für uns sportlich und menschlich ein absoluter Gewinn sein."

Für die Liga ist diese Sportfreunde-Nachverpflichtung auch eine Ansage. Lübbers betont: "Wenn du einmal da oben stehst, dann willst du nicht mehr weg. Wir haben Andi Wiegel verpflichtet, um uns nicht zu verschlechtern, sondern zu verbessern." Spätestens jetzt darf mit Lotte im Aufstiegskampf gerechnet werden.

Wiegel hat für Rot-Weiss Essen 57 Spiele (zwei Tore, drei Vorlagen) absolviert. Die meisten Partien in seiner Karriere bestritt er für den MSV Duisburg (82, 5, 9). Mit Lotte könnte er sich nun mit dem MSV um den Aufstieg in die 3. Liga duellieren.

In dieser war Wiegel 138 Mal am Ball, in der 2. Bundesliga kommt er auf 55 Einsätze. Hinzu kommen 72 Begegnungen in der Regionalliga.