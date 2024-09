Regionalligist MSV Duisburg siegte spät und dramatisch mit 2:1 bei Schalke II. Trainer Dietmar Hirsch sah zwei verschiedene Halbzeiten.

Mit dem 3:1-Sieg über den SC Wiedenbrück im Rücken reiste der Drittliga-Absteiger MSV Duisburg am Samstagabend ins Parkstadion. Dort stand die Auswärtspartie bei der U23 des FC Schalke 04 an. So viel vorweg: Es sollte ein emotionales Finish geben.

Die Zebras machten es richtig spannend und feierten durch das 2:1-Siegtor von Tobias Fleckstein in der 99. Minute (!) die Tabellenführung in der Regionalliga West.

Dabei spielte der Gast eine schwache erste Hälfte und lag bereits früh mit 0:1 in Rückstand, es hätte auch durchaus höher zur Pause stehen können. Wieder einmal benötigte MSV-Trainer Diemtar Hirsch eine deutliche Halbzeitansprache, um seine Mannschaft aufzuwecken - mit Erfolg. Kapitän Alexander Hahn und Fleckstein drehten die Partie mit zwei Kopfballtoren und sorgten für Riesen-Jubel im mit 1000 Fans ausverkauften Gäste-Block.

Nach dem Abpfiff zeigte sich Hirsch erleichtert, auch wenn er wieder einmal schwache erste 45 Minuten seiner Mannschaft sah: "Das war kein Spiel, was man so leicht erklären kann. Die erste Halbzeit war nicht gut, da waren wir viel zu passiv. Eigentlich hätte Schalke aufgrund der Niederlagenserie verunsichert sein müssen, aber es sah eher so aus, als hätten wir fünfmal in Folge verloren. Es hat Geschwindigkeit und Zweikampfhärte gefehlt, dazu haben wir zu viele Torchancen zugelassen", analysierte der 52-Jährige.

Hirsch weiter: "In der zweiten Halbzeit geht es jetzt gar nicht darum, ob wir unbedingt gut waren. Wir waren aber zwingend, mutig und haben unbedingten Willen gezeigt. Das zeigt den Charakter der Mannschaft. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass wir topfit sind. Natürlich ist es auch glücklich, wenn in der letzten Minute der Ball rein geht, aber wir haben es erzwungen."





Als Belohnung für den hart erkämpften Dreier gibt es nun zwei freie Tage. Allerdings haben die Spieler Laufpläne. Der Trainer wird den Sonntag dagegen wieder auf einem Fußballplatz verbringen, denn seine beiden Schwiegersöhne spielen in der Kreisliga. "Da gehe ich dann hin", sagte Hirsch voller Vorfreude.