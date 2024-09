Der MSV Duisburg hat wieder die Tabellenführung in der Regionalliga West übernommen. Der Siegtreffer fiel mit der letzten Aktion des Spiels.

Der MSV Duisburg hat im Parkstadion zu Gelsenkirchen gegen die Zweitvertretung des FC Schalke 04 mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel in dieser Saison gemacht. Doch, wen wird das nach dem Schlusspfiff noch interessieren?

Die Zebras siegten in der 99. Minute - es gab eine Nachspielzeit von neun Minuten - mit 2:1!

Nach einem Abtasten in den ersten Minuten wurde das Spiel munterer und es folgten auch die ersten Torszenen. So in Minute 10: Der MSV leistete sich einen viel zu einfachen Fehler im Spielaufbau, plötzlich stand Seokju Hong frei vor Maximilian Braune, der MSV-Torwart parierte aber überragend.

Doch das 1:0 der Schalker konnte er drei Minuten später auch nicht verhindern. Timothé Rupil zirkelte einen Freistoß vom Strafraum-Eck in den Winkel - 1:0 (13.) für die Schalker Reserve.

Die Gäste aus Duisburg kamen irgendwie überhaupt nicht in Spiel. Die Mannschaft von Tomasz Waldoch wirkte frischer, galliger, giftiger - und erarbeitete sich die nächste Top-Chance. Yannick Tonye (20.) hatte nach einem guten Solo den Überblick und sah Tristan Osmani, der aus 18 Metern am starken Braune scheiterte.

Die Statistik zum Spiel FC Schalke 04 II: Podlech - Anubodem, Talabidi, Schmidt, Buczkowski (81. Hadzha) - Zalazar, Giesen (70. Barthel), Rupil, Osmani - Hong (81. Remmert), Tonye (59. Zahnen-Martinez) MSV Duisburg: Braune - Bitter (46. Symalla), Fleckstein, Hahn, Coskun - Müller, Egerer - Bookjans (46. Montag), Meuer, Pagliuca (64. Michelbrink) - Fakhro (72. Wegkamp) Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis Tore: 1:0 Rupil (13.), 1:1 Hahn (67.), 1:2 Fleckstein (90.+9) Gelbe Karten: Tonye, Osmani, Giesen - Egerer, Coskun Zuschauer: 1470

Acht Minuten später, in der 28. Minute: Erst scheiterte Osmani an Braune, danach wurde ein Schuss von Tonye im letzten Moment geblockt. Nach einer halben Stunde musste man festhalten: Der MSV war am Spielgeschehen kaum beteiligt und hatte Glück, dass man nur mit 0:1 im Hintertreffen lag. Daran änderte sich bis zur Halbzeit auch nichts mehr.

Der MSV, der schon zum Ende der 1. Halbzeit aufwachte, kam viel druckvoller aus der Pause und übernahm das Zepter. Doch so richtig gefährlich wurde der MSV vor dem Schalker Tor weiter nicht.

Es musste ein Standard her - eine Ecke in der 67. Minute: Kapitän Alexander Hahn stieg hoch und köpfte das Leder zum 1:1!

Nur drei Minuten später verpasste Pablo Zahnen Martínez nach einem Freistoß nur um Haaresbreite das 2:1 für die Gastgeber. Im Gegenzug scheiterte Malek Fakhro (71.) an Luca Podlech.

Der MSV erhöhte den Druck und kam in der 90. Minute durch Patrick Sussek zu einer dicken Chance, doch auch dieser Versuch sollte nicht im Schalker Netz zappeln.

Leonidas Exuzidis gab einen Nachschlag von neun Minuten. Abwehrchef Hahn fungierte als zweiter Stürmer. Auch sein Innenverteidiger-Kollege Tobias Fleckstein begab sich nach vorne - und dann das, die 99. Minute, letzte Aktion des Spiels: Der Ball wurde länger und länger, Fleckstein stand goldrichtig und traf dann zum 2:1! Der Rest war nur noch ein MSV-Wahnsinn auf Schalke! Die Zebras sind wieder Tabellenführer der Regionalliga West.