Nach gut einer Woche hat Rot-Weiß Oberhausen die Tabellenführung in der Regionalliga West wieder abgeben müssen. Am Samstag gab es eine 1:3-Niederlage.

Rot-Weiß Oberhausen unterlag beim SC Paderborn II mit 1:3 und musste die Tabellenführung an die Sportfreunde Lotte abgeben. Mit einem Sieg am Samstagabend (20 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim FC Schalke 04 II könnte der MSV Duisburg nach neun Spieltagen dann von der Regionalliga-West-Spitze grüßen.

Das Spiel begann mit einer schlechten Nachricht für RWO: Erst hatte Luca Schlax (11.) aus aussichtsreicher Position knapp am Tor vorbeigeschossen und fünf Minuten später musste Moritz Stoppelkamp verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Cottrell Ezekwem ersetzte den 37-jährigen RWO-Leader.

Doch auch ohne Ausnahmespieler Stoppelkamp suchten die Oberhausener ihr Glück in der Offensive. Medin Kojic (17.) verlor im eigenen Strafraum die Nerven und legte einen Oberhausener - Konsequenz: Elfmeter für RWO! Schlax trat an und verwandelte - 1:0 (18.) für Oberhausen!

Nur zwei Minuten später hatte Timur Kesim die große Chance auf 2:0 zu erhöhen, doch Kevin Krumme konnte gerade noch so den Ball zur Eceke wegspitzeln. Da hätte Kesim einfach früher abschließen müssen.

Die Statistik zum Spiel: SC Paderborn II: Willeke - Krumme, Amedick, Bravo Sanchez (83. Ritter), Bäuerle, Ens, Engelns, De Jong (60. Gleissner), Brandt (46. Langfeld), Kojic (28. Flörke), Pledl (83. Ermolaev) Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Berisha (72. Demirarslan), Kesim, Stoppelkamp (16. Ezekwem) , Gueye, Yalcin, Klaß, Ngyombo, Donkor (85. Hot), Schlax (85. Thissen), Öztürk Schiedsrichter: Lukas Koch Tore: 0:1 Schlax (18., Elfmeter), 1:1 De Jong (34.), 2:1 Pledl (49.), 3:1 Gleissner (81.) Gelbe Karten: Kojic, De Jong, Bravo Sanchez, Langfeld, Engelns, Krumme, Ritter - Klaß, Ngyombo Zuschauer:

RWO hatte lange Zeit alles im Griff - bis zur 34. Minute. Nach einem Gestocher im 16er legte Bravo Sanchez den Ball irgendwie noch zu Travis De Jong und der Niederländer erzielte das 1:1.

Vor der Halbzeit dann noch ein dickes Ding: Glody-Matona Ngyombo (43.) verpasste aber die erneute RWO-Führung. Martin Ens (45.) verpasste auf der anderen Seite mit dem Halbzeitpfiff die Führung für die Hausherren. Eine ereignisreiche erste Hälfte in der Home-Deluxe-Arena.

In Durchgang zwei ging es munter weiter. Und es folgte diesmal der Schock für RWO: Ein starker Angriff über De Jong und Bravo Sanchez landete bei Mario Pledl, der dann frei vor RWO-Keeper Kevin Kratzsch stand und eiskalt blieb - 2:1 für den SC Paderborn II nach 49 Minuten. Und der SCP-Nachwuchs machte weiter: Luis Flörke (51.) zog per Volleyschuss ab, knapp daneben.

Aber RWO steckte nicht auf: Diamant Berisha hatte nach 68 Minuten den Ausgleich auf dem Fuß, doch im letzten Moment grätschte Flörke dazwischen und klärte zur Ecke. Julius Langfeld (70.) vergab auf der anderen Seite eine gute Einschussmöglichkeit.

Anton Bäuerle (73.) haute den Ball noch an die Latte. Das 3:1 lag irgendwie in der Luft - und Kevin Gleissner machte das Tor dann auch - 3:1 nach 81 Minuten. Dabei blieb es auch. Rot-Weiß Oberhausen verlor damit die Tabellenführung an die Sportfreunde Lotte.