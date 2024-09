Nur wenige Stunden nach der Grundsatz-Pressekonferenz beim KFC Uerdingen meldete sich der Verwaltungsrat in einem Schreiben an die Mitglieder zu Wort.

Mit einem Schreiben an die Mitglieder meldete sich der Verwaltungsrat des Regionalligisten KFC Uerdingen zu Wort. Das Gremium sehe sich in der Pflicht, die Mitglieder des Vereins angesichts der ausbleibenden ordentlichen Mitgliederversammlung entsprechend zu informieren.

Sätze wie "leider konnten bisher auch die von ihm (Thomas Platzer, aktuell erster Vorsitzender des KFC Uerdingen, d. Red.) und Herrn Güner (Adalet Güner, Sportvorstand, d. Red.) zugesagten Gelder nicht generiert werden, sodass der Verein wieder kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht", schlugen ein wie eine Bombe. Auch der Vorstand wurde kritisiert. So habe das Gremium etwa nicht kommuniziert, wie es die Saison durchfinanzieren wolle.

RevierSport hat über diesen Teil des Briefes an die Mitglieder bereits berichtet.

Einen Großteil des Rundschreibens verwendet der Verwaltungsrat aber außerdem darauf, einen Abriss über die jüngere Vergangenheit zu geben.

KFC Uerdingen und "dasbob": Nur eine Rate ist geflossen

Da wäre das Debakel rund um das geplante Hauptsponsoring von "dasbob", ein Krefelder Start-up. Bis auf eine Rate von 50.000 Euro im April 2023 kam "dasbob" keiner weiteren Zahlung nach. Die Posse kostete Damien Raths seinen Posten im Vorstand. Ihm wurde im Mai 2023 das Vertrauen entzogen, nachdem der Verwaltungsrat "zwischenzeitlich einen groben Einblick in die Zahlen nehmen konnte".

In den Folgemonaten sei klar geworden, dass "dasbob" keine weiteren Zahlungen leisten würde. "Nach vielen unbeantworteten Briefen, vielen Mahnungen und leeren Versprechungen und Vertröstungen seitens 'dasbob', wurde der Sponsorenvertrag gekündigt", heißt es. Das war im November 2023.

Auch Baris Günes liefert dem KFC Uerdingen kein Geld

So wurde Mitte Januar 2024 Christian Gummert für die Sponsorenakquise eingesetzt. Am 9. Februar 2024 trat Marc Schürmann, seit Juni 2023 erster Vorsitzender, zurück, wegen "interner Meinungsverschiedenheiten".

"Ohne ersten Vorsitzenden entstand dann im Vorstand ein Richtungskonflikt. Die eine Seite kämpfte ums Überleben des Vereins, die andere Seite wollte in die geordnete Insolvenz. In diese Zeit des führungslosen Vorstandes, der dauernden Konflikte, notorisch klammer Kassen meldeten sich Marc Schürmann und Ilja Ludenberg im März 2024 wieder beim Verwaltungsrat", heißt es weiter.

Schürmann hätte in der Zwischenzeit viele Gespräche geführt, auch mit Ludenberg. Der wiederum hätte den Kontakt zu Baris Günes, mit dem "ein Darlehensvertrag über insgesamt 500.000 Euro, fünf Jahre zins- und tilgungsfrei verhandelt" worden sei, vermittelt. Der Darlehensgeber sei nicht Günes selbst, sondern eine seiner Gesellschaften gewesen.

Zwei Raten von 100.000 Euro hätten fließen sollen, am 12. April und am 1. Mai. Im Zuge dessen sei Schürmann eine zweite Amtszeit im Vorstand zugestanden und Ludenberg in den Vorstand berufen worden.

Das Ende ist bekannt: Es floss kein Geld von der Günes-Seite. Stattdessen habe es "leere Versprechungen, Hinhaltetaktiken und ähnliches gegeben". Durch Günes seien auch Sunay Acar und Osman Sahan, deren Verträge "schneller unterschrieben wurden als das Geld auf das Konto des KFC kam", zum Klub gestoßen.

"In der Folge trat Baris Günes vom Darlehensvertrag zurück und widerrief diesen. Es dürfte jedem klar sein, dass es für solche Geschäfte kein Widerrufsrecht gibt. Das war Herrn Günes aber egal und die Zahlungen blieben bis heute aus", schreibt der Verwaltungsrat.

Ein absurder Vorgang, in dem der Verwaltungsrat jegliche Schuld von sich weist. "Im Übrigen wurde nur der Darlehensvertrag vom Verwaltungsrat genehmigt unter der Vorgabe, dass erst nach Geldeingang weitere Schritte durchgeführt werden. Die Arbeitsverträge wurden vom Verwaltungsrat nicht genehmigt."

Mittlerweile sei der Klub dabei, die Arbeitsverträge und das Verhalten Güners juristisch prüfen zu lassen. Der missglückte Deal habe dann auch Schürmann und Ludenberg die Ämter gekostet.

KFC Uerdingen: Christian Gummert zahlt und muss dann ins Gefängnis

Stattdessen wurde Gummert erster Vorsitzender und sollte mit einem Darlehen über 200.000 Euro dafür sorgen, dass der KFC die abgelaufene Oberligasaison zu Ende spielen kann. Mit der ersten Rate habe der KFC die damals fälligen Gehälter bezahlt, bei der zweiten Rate seien Gummert "die Hände gebunden" gewesen. Oder anders gesagt: Er saß im Gefängnis.

Adalet Güner wiederum habe die Kontakte zu Mehmet Eser und seiner Firma "M-Soccermanagement" hergestellt, mit der - und einer weiteren GmbH - am 27. Mai ein Kooperationsvertrag und ein Darlehensvertrag geschlossen werden konnte. Details könne der Verwaltungsrat erst auf der Mitgliederversammlung nennen.

Fakt sei aber, dass seit Juni 2024 "immer neue Spieler verpflichtet werden, die Personalkosten somit weit über dem genehmigten Budget liegen dürften, aber kein neuer Sponsor seit Juni präsentiert wurde." Zudem sei dem Verwaltungsrat "bis zum heutigen Tag" kein aktualisiertes Budget zur Genehmigung vorgelegt worden.

Am Wochenende will Thomas Platzer dann die Unterschrift eines neuen Hauptsponsors eintüten. So sagte er es zumindest auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Was am Ende dabei rauskommt und ob der KFC die Zahlungsunfähigkeit abwenden kann, bleibt abzuwarten.