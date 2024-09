Nur wenige Stunden nach der Grundsatz-Pressekonferenz beim KFC Uerdingen meldete sich der Verwaltungsrat in einem Schreiben an die Mitglieder zu Wort. Der Vorstand habe vieles offengelassen.

Am Donnerstag war einiges los beim Regionalligisten KFC Uerdingen. Am Morgen gab es eine Pressekonferenz mit dem ersten Vorsitzenden Thomas Platzer. Er verkündete unter anderem, dass der neue Vorstand aus ihm, dem ebenfalls anwesenden Peter Kahstein und Adalet Güner bestehen soll. Sebastian Thißen und Andreas Scholten sollen dagegen ausscheiden.

Jetzt meldete sich der Verwaltungsrat in einem Brief an die Mitglieder des KFC Uerdingen zu Wort.

RevierSport liegt das vier DIN-A4-Seiten umfassende Schreiben vor. Das Gremium sehe sich verpflichtet, die Mitglieder über die aktuelle Situation zu informieren, heißt es zunächst. Denn eine Mitgliederversammlung, auf der das eigentlich geschehen sollte, gab es immer noch nicht.

"Mehrfach haben wir in der Vergangenheit schriftlich und mündlich den Vorstand und insbesondere den Vorsitzenden auf die Notwendigkeit einer Mitgliederversammlung hingewiesen. Diese wurde, aus uns noch nicht nachvollziehbaren Gründen, bisher nicht terminiert", schreibt der Verwaltungsrat. Das Amt des ersten Vorsitzenden hat seit Mitte Juli Thomas Platzer inne. Auf RS-Nachfrage kündigte er die Mitgliederversammlung bei der PK am Morgen für dieses Jahr an. Ein genaues Datum nannte er nicht.

So bemüht sich der Verwaltungsrat, der explizit seine Funktion als Kontroll- und Genehmigungsorgan herausstellt und ausführende Aufgaben dem Vorstand zuweist, in dem Schreiben einen Abriss über die jüngere Vergangenheit zu geben. Thematisiert werden die Debakel rund um vermeintliche Geldgeber wie "dasbob" und Baris Günes.

Die jüngsten Heilsbringer sollten Mehmet Eser und seine Firma M-Soccermanagement sein. Die Bilanz daraus? Alarmierend. "Leider konnten bisher auch die von ihm (Thomas Platzer, d. Red.) und Herrn Güner (Adalet Güner, Sportvorstand, d. Red) zugesagten Gelder nicht generiert werden, sodass der Verein wieder kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht", schreibt der Verwaltungsrat in Richtung Güner und des ersten Vorsitzenden Thomas Platzer.

Die aktuellsten Zahlen, die dem Verwaltungsrat vorliegen, sind die des Jahres 2022, wobei diese noch nicht vom Vorstand unterschrieben worden sind. Zudem seien trotz im 14-Tages-Rhythmus durchgeführter Sitzungen mit dem aktuellen Vorstand noch viele Fragen offen.

Konkret listet der Verwaltungsrat als unbeantwortet auf:

- die Sicherstellung der Finanzierung der Saison

- die Vorlage eines aktualisierten Budgets zur Genehmigung durch den Verwaltungsrat

- die Terminierung der Mitgliederversammlung

- die Klarstellung der Trainer- bzw. Co-Trainer Entwicklung und die des sportlichen Direktors

- die Vorlage eines neuen Catering-Konzeptes für die Saison 2024/2025

Zudem weist der Verwaltungsrat darauf hin, dass Thomas Platzer seine Wunsch-Vorstandsmitglieder Peter Kahstein und Adalet Güner zwar vorgestellt und benannt habe, diese durch den Verwaltungsrat aber nicht bestätigt worden seien. "Damit besteht der Vorstand derzeit immer noch aus Thomas Platzer und den kommissarischen Mitgliedern", stellt das Gremium klar. Und die heißen Adalet Güner, Sebastian Thißen und Andreas Scholten.

Argumente für sein neues Team mit Güner und Kahstein könnte Platzer am Wochenende sammeln. Dann soll die Entscheidung über einen neuen Hauptsponsor fallen. Dessen Unterschrift habe sich wegen angeblicher Falschberichterstattung dieser Redaktion verzögert. Das sagte er auf der Pressekonferenz am Freitag. Am Samstag seien Vertreter des möglichen neuen Hauptsponsors im Stadion. Danach fiele die Entscheidung über eine Zu- oder Absage. RevierSport bleibt bei seinen Darstellungen in der Berichterstattung.

Der Verwaltungsrat wolle Platzers Antrag über einen neuen Vorstand in den kommenden Tagen prüfen und "zeitnah hierzu Stellung nehmen". Es bleibt auch nach diesem Donnerstag hochspannend an der Grotenburg.