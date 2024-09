Matona-Glody Ngyombo schoss RWO mit seinem Tor gegen Hohkeppel an die Spitze. Am Dienstag spielt Oberhausen im Niederrheinpokal gegen Alder Union Frintrop.

Am 8. Spieltag der Regionalliga West gewann Rot-Weiß Oberhausen mit 1:0 (1:0) gegen Eintracht Hohkeppel. Matona-Glody Ngyombo erzielte das Tor des Tages und schoss die Oberhausener dadurch an die Tabellenspitze.

Gegen Hohkeppel wurde Ngyombo nicht nur wegen seines Treffers in der achten Spielminute zum Matchwinner. Kurz vor dem Halbzeitpfiff klärte der 26-Jährige einen Kopfball von Hohkeppels Enzo Wirtz auf der Linie und rettete damit seiner Mannschaft den knappen Vorsprung.

„Es war ein sehr intensives Spiel. Wir konnten Hohkeppel aufgrund des Trainerwechsels nicht genau einschätzen und wussten nicht, wie sie spielen werden. Wir sind jedoch direkt in unsere Abläufe gekommen und haben besonders in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit wurde es für uns schwieriger, weil Hohkeppel taktisch umgestellt hat. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir so gut verteidigt haben”, bilanzierte Ngyombo.

Durch den späten Ausgleich der Sportfreunde Lotte im Spitzenspiel gegen Fortuna Köln übernahm RWO durch den Sieg gegen Aufsteiger Hohkeppel die Tabellenführung. Für Ngyombo ist das jedoch nur eine Momentaufnahme.

Ich schaue ungern auf die Tabelle, weil dafür ist es noch viel zu früh. Matona-Glody Ngyombo

„Es ist zwar ein grandioses Gefühl, oben zu stehen, jedoch gucken wir von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ich schaue ungern auf die Tabelle, weil dafür ist es noch viel zu früh. Wir werden sehen, was am Ende dabei herauskommt”, verriet der Mittelfeldspieler.

Bereits am kommenden Dienstag (24. September, 19:30 Uhr) geht es für die Oberhausener im Niederrheinpokal gegen Adler Union Frintrop um den Einzug ins Achtelfinale. Obwohl RWO als klarer Favorit in das Duell gegen den Landesligisten geht, mahnt Ngyombo zu Vorsicht.

„Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und Frintrop ist nicht zu unterschätzen. Wir werden jedoch seriös auftreten und versuchen, unsere Stärken auszuspielen. Wenn wir das machen, kann uns kein Gegner schlagen”, erklärte Ngyombo.

