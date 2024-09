Rot-Weiß Oberhausen schlug Eintracht Hohkeppel mit 1:0 (1:0) und eroberte dadurch die Tabellenspitze in der Regionalliga West.

Rot-Weiß Oberhausen feierte am 8. Spieltag der Regionalliga West den fünften Sieg in Serie und schlug Aufsteiger Eintracht Hohkeppel beim Trainerdebüt von Iraklis Metaxas mit 1:0 (1:0).

Durch den Sieg übernahmen die Oberhausener unter der Leitung von Cheftrainer Sebastian Gunkel die Tabellenführung.

Das entscheidende Tor gegen Hohkeppel erzielte Matona-Glody Ngyombo in der 16. Minute nach einem Eckball. Im weiteren Spielverlauf gab es Chancen auf beiden Seiten. Beispielsweise trafen beide Mannschaften in Halbzeit zwei den Pfosten. Alle Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

RWO-Trainer Gunkel freute sich über den Sieg und die damit verbundene Tabellenführung. „Der Sieg gegen Hohkeppel war sehr, sehr hart erarbeitet”, bilanzierte Gunkel. „Es war nicht ganz einfach für die Jungs, denn wir sind wieder mit einer Dreierkette gestartet. Das ist nicht mehr witzig und geht wahrscheinlich auch nicht mehr lange gut, aber die Jungs haben das richtig gut gemacht. Wir müssen Woche für Woche umstellen und es ist schon toll, wie die Jungs damit umgehen.”

Für uns war es der fünfte Sieg in Serie und dieser Lauf gibt uns natürlich auch Selbstvertrauen. Sebastian Gunkel

Gunkel weiter: „Wir hatten viel Spielkontrolle und anfangs vielleicht die besseren Chancen. Wir sind zwar durch einen Standard in Führung gegangen, aber hinten heraus war es ein ausgeglichenes Spiel und hätte auch anders ausgehen können. Für uns war es der fünfte Sieg in Serie und dieser Lauf gibt uns natürlich auch Selbstvertrauen. Dazu kommen die Fans in unserem Rücken und all das hat dazu beigetragen, dass wir als Sieger vom Platz gegangen sind.”

Beim ambitionierten Aufsteiger Eintracht Hohkeppel stand nach der Freistellung von Mutlu Demir erstmals Iraklis Metaxas an der Seitenlinie. Die Eintracht hat sich in dieser Saison den direkten Durchmarsch in die 3. Liga auf die Fahne geschrieben. Nach acht Spieltagen steht Hohkeppel jedoch nur mit fünf Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Der neue Trainer fasste sich bei seinem Statement zum Spiel kurz.

„Es war mein erstes Spiel und ich habe viel gesehen, was ich sehen musste, um zu wissen, woran wir arbeiten müssen. Leider hat es nicht für einen Punkt oder drei Punkte gereicht. Glückwunsch an Oberhausen für diesen Sieg”, erklärte Metaxas auf der anschließenden Pressekonferenz.