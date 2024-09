Rot-Weiß Oberhausen eilt in der Regionalliga West weiter von Sieg zu Sieg. Auch gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel gab es drei Punkte.

"Spitzenreiter, Spitzenreiter hey", die Fans von Rot-Weiß Oberhausen durften nach dem 1:0-Sieg über Eintracht Hohkeppel nach acht Spieltagen Platz eins in der Regionalliga West feiern.

Tief in der Nachspielzeit erzielten die Sportfreunde Lotte das 1:1-Remis gegen Fortuna Köln, so dass RWO nur mit einem Punkt vor der Fortuna und vor dem MSV Duisburg liegt. Eine starke Saison, die die Oberhausener bisher spielen.

2727 Zuschauer im Stadion Niederrhein sahen schon nach 16 Minuten das Tor des Tages durch Glody-Matona Ngyombo. Der Sechser hatte Oberhausen nach der vergangenen Saison eigentlich schon verlassen, wollte sich höheren Aufgaben widmen. Doch der Mittelfeldspieler blieb ohne Klub, so dass sich die RWO-Verantwortlichen an ihn erinnerten und Ngyombo erneut unter Vertrag nahmen. Eine typische Fußballgeschichte.





"Wir sind zufrieden, die Entwicklung soll aber weiter gehen. Es ist immer ein Prozess. Dieser läuft aktuell so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Jungs ziehen toll mit, die Zuschauer honorieren die Leistungen: so macht das allen Beteiligten Spaß", antwortete RWO-Coach Sebastian Gunkel noch vor dem Spiel auf die Frage, welches Ziel Rot-Weiß Oberhausen denn in dieser Saison verfolgt. Das rot-weiße Understatement scheint der Mannschaft um Ngyombo, Moritz Stoppelkamp und Co. sehr gut zu tun.

Für RWO geht es als Tabellenführer am nächsten Samstag (28. September, 14 Uhr) zum SC Paderborn II.

Die Statistik zum Spiel

Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Ezekwem, Öztürk, Schlax - Donkor (90.+3, Hot), Ngyombo, Yalcin, Gueye - Berisha (87. Thissen), Kesim, Stoppelkamp (71. Kayser)

Eintracht Hohkeppel: Jackmuth - Teixeira, Tuncer, Löbe (82. Owusu) - Durgun, Rodrigues Pires (46. Hoffmann), Mimidi, Gardawski (61. Vunguidica) - Tokac, Wirtz, Özden (61. Bouzraa)

Schiedsrichter: Lars Bramkamp

Tor: 1:0 Ngyombo (16.)

Gelbe Karten: Gueye - Gardawski, Tuncer, Wirtz

Zuschauer: 2727